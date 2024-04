(Correction de l'orthographe du premier point)

Par Mohammad Salem

GAZA (Reuters) - Les Palestiniens se sont rendus sur les tombes de leurs proches tués pendant la guerre de Gaza et ont prié à côté des décombres d'une mosquée et dans des rues dévastées, alors que le conflit dévastateur a jeté un voile sur la fête de l'Aïd al-Fitr.

Des millions de musulmans à travers le monde célèbrent l'Aïd, qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan, par des festivités, des festins et des réunions de famille.

Mais peu de personnes à Gaza peuvent se réjouir de cette période spéciale pour les musulmans. Après six mois de guerre, leur objectif est de survivre aux frappes aériennes israéliennes, aux bombardements, à l'offensive terrestre et à la crise humanitaire.

Amany Mansour et sa mère se tenaient sur la tombe de son jeune fils, se souvenant de moments plus heureux. Elle a déclaré que le dernier Aïd avait été le meilleur de sa vie.

"Mon fils était à mes côtés, dans mes bras, je le préparais. Tout ce qu'il voulait, je le faisais pour lui", a-t-elle déclaré.

"J'aurais aimé qu'il soit ici avec moi. Il allait à la mosquée le matin et me disait 'prépare mon cadeau pour quand je reviendrai'. Il n'y a plus rien. Tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie a disparu.

TRISTE POUR LES JOURS PASSÉS

Lorsque les temps étaient meilleurs, des gens comme Mahmoud al-Hamaydeh, dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, se réunissaient avec leur famille et leurs amis pour des festivités et de grands repas à l'occasion de la fête de l'Aïd.

"Ce jour me brise le cœur, comparé à l'Aïd dernier. Je regarde mes enfants et j'ai le cœur brisé. Quand je m'assois avec eux, je me mets à pleurer, je suis triste pour les jours qui viennent de s'écouler", a déclaré Hamaydeh, qui se déplace désormais en fauteuil roulant après avoir été blessé par l'armée israélienne.

"Je me souviens de l'Aïd précédent et de cet Aïd. L'Aïd dernier, j'étais entourée de mes enfants, je les regardais avec joie. Mais aujourd'hui, je suis blessé, incapable de bouger ou d'aller où que ce soit".

Au lieu de cela, il endure les frappes aériennes israéliennes qui ont transformé la majeure partie de Gaza, enclave densément peuplée dirigée par le Hamas, en rangées de décombres et de poussière.

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque le groupe islamiste palestinien a franchi la frontière et s'est déchaîné dans le sud d'Israël, tuant 1 200 personnes et prenant 253 otages, selon les chiffres israéliens.

Israël a répondu par des frappes aériennes féroces et une invasion terrestre qui a tué plus de 33 000 Palestiniens, en a blessé plus de 75 000 et a créé une crise humanitaire.

La plupart des 2,3 millions d'habitants de l'enclave sont sans abri. Les hôpitaux ont été détruits, les médicaments manquent et de nombreux habitants de Gaza sont menacés de famine.

Les Palestiniens qui observent la bande de Gaza n'ont guère de raisons de se réjouir. Israël a déclaré qu'il maintiendrait la pression militaire jusqu'à ce qu'il détruise le Hamas.

Des enfants jouent au milieu du ciment écrasé et de la médaille tordue laissés par les frappes aériennes, près des ruines de la mosquée al Farouk de Rafah qui a été frappée par une attaque israélienne.

Un autre habitant, Abu Shaer, a appelé ses concitoyens musulmans à essayer de tirer une certaine force de la fête de l'Aïd.

"Malgré le grand sentiment de douleur et les massacres sionistes incessants au cours des six derniers mois de notre vie, nous devons faire preuve de joie en ce jour", a-t-il déclaré.

PRIÈRES ET PROTESTATIONS

Les fidèles se sont agenouillés dans la rue à côté des décombres de la mosquée, étendant leurs tapis de prière à l'ombre d'un minaret blanc, encore debout au milieu du bâtiment rasé.

Plus d'un million de personnes se sont entassées à Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l'Égypte, après avoir fui les bombardements de leurs maisons plus au nord.

C'est le dernier endroit relativement sûr de la bande de Gaza. Mais Israël a annoncé à plusieurs reprises son intention d'attaquer Rafah pour détruire les derniers bataillons du Hamas.

Ailleurs au Moyen-Orient, où beaucoup ont vécu la guerre et les effusions de sang sectaires, les musulmans ont prié pour que la guerre prenne fin.

"Nous nous tournons vers Dieu pour lui demander de soulager nos frères de Palestine et de les aider à remporter la victoire", a déclaré Omar Nizar Karim à Bagdad, la capitale de l'Irak. "C'est le message que nous envoyons aujourd'hui depuis ce lieu béni à notre peuple de Gaza et à notre peuple de Palestine.

En Jordanie, des pro-Palestiniens se sont rassemblés près de l'ambassade d'Israël à Amman pour manifester leur solidarité avec la population de Gaza.

Le titre de la manifestation d'aujourd'hui est "Il n'y a pas d'Aïd tant que Gaza est anéantie", a déclaré Abdel Majid Rantisi. "Notre Aïd aura lieu le jour de la victoire de la résistance, de la victoire de Gaza.