par Nidal al-Mughrabi

LE CAIRE, 5 mai (Reuters) - Représentants du Hamas et médiateurs égyptiens et qataris poursuivaient leurs discussions ce dimanche sans progrès visible au Caire où les délégués palestiniens continuent d'exiger que tout accord débouche sur une fin de l'intervention israélienne dans la bande de Gaza.

Selon un responsable palestinien proche des pourparlers, la délégation du mouvement islamiste est disposée à trouver un accord, "mais pas à n'importe quel prix".

"Tout accord doit mettre fin à la guerre et conduire au départ des forces israéliennes, or Israël ne s'y est pour l'instant pas engagé", a dit ce responsable qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat.

Israël souhaite de son côté parvenir à un accord qui aboutirait à la libération de certains des près de 130 otages encore détenus dans la bande de Gaza et un responsable israélien a rappelé samedi "qu'en aucun cas", le gouvernement de Benjamin Netanyahu n'accepterait de mettre fin à la guerre tant que son objectif déclaré, l'éradication définitive du Hamas, ne serait pas atteint.

La poursuite des pourparlers dans la capitale égyptienne n'a pas empêché les forces israéliennes de poursuivre leurs attaque contre la bande de Gaza, des avions de combat et des chars continuant de bombarder l'enclave, faisant de nombreuses victimes.

Selon le dernier bilan en date communiqué par les autorités sanitaires de Gaza, plus de 34.600 Palestiniens ont été tués et plus de 77.000 ont été blessés depuis qu'Israël a engagé sa riposte à l'attaque commise le 7 octobre dernier par des combattants palestiniens appartenant en grande partie au Hamas. (Nidal al-Mughrabi; version française Nicolas Delame)