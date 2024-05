Israël a besoin d'un plan clair et concret pour l'avenir de Gaza, où il est confronté au risque d'une vacance du pouvoir qui pourrait être remplacée par le chaos, a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Washington et son allié israélien estiment que le Hamas ne peut pas continuer à diriger la bande de Gaza depuis que les militants du groupe ont déclenché le conflit en menant des attaques contre le sud d'Israël qui ont fait 1 200 morts le 7 octobre.

"Nous ne soutenons pas et ne soutiendrons pas une occupation israélienne. Bien entendu, nous ne soutenons pas non plus la gouvernance du Hamas à Gaza... Nous avons vu trop souvent où cela a mené les habitants de Gaza et Israël. Nous ne pouvons pas non plus tolérer l'anarchie et un vide susceptible d'être comblé par le chaos", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse à Kiev.

Le chef de la diplomatie américaine a eu de nombreux entretiens avec les voisins arabes d'Israël sur un plan d'après-conflit pour Gaza depuis qu'Israël s'est engagé à chasser le Hamas de l'enclave palestinienne il y a plus de sept mois.

Mais Israël affirme qu'il a l'intention de garder le contrôle global de la sécurité et s'est opposé aux propositions visant à ce que l'Autorité palestinienne, qui gouverne avec une autorité partielle la Cisjordanie occupée par Israël, prenne les choses en main.

"Il est impératif qu'Israël fasse également ce travail et se concentre sur ce que l'avenir peut et doit être", a déclaré M. Blinken. "Il faut un plan clair et concret, et nous attendons d'Israël qu'il présente ses idées.