Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a appelé à la tenue d'élections nationales en septembre, alors que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu est confronté à des pressions en Israël et à l'étranger en raison de la guerre à Gaza.

"Nous devons nous mettre d'accord sur une date pour les élections en septembre, vers un an de la guerre si vous voulez", a déclaré M. Gantz lors d'une conférence de presse télévisée. "Fixer une telle date nous permettra de poursuivre l'effort militaire tout en signalant aux citoyens d'Israël que nous leur renouvellerons bientôt leur confiance.

Des milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue ces derniers jours pour réclamer de nouvelles élections. Nombre d'entre eux ont critiqué M. Netanyahou et exprimé leur colère quant à la manière dont son gouvernement a traité la question des 134 otages israéliens toujours détenus à Gaza, six mois après le début de la guerre.

M. Netanyahu, premier ministre israélien le plus ancien, a exclu à plusieurs reprises la tenue d'élections anticipées, que les sondages d'opinion suggèrent qu'il perdrait, affirmant qu'aller aux urnes en pleine guerre ne ferait que récompenser le Hamas, le mouvement islamiste qui gouverne la bande de Gaza.

Son parti, le Likoud, a déclaré mercredi que M. Gantz devait "cesser de faire de la petite politique" pendant la guerre. "Des élections maintenant entraîneraient la paralysie et la division, nuiraient aux combats à Rafah et porteraient un coup fatal aux chances de parvenir à un accord sur les otages", a déclaré le Likoud.

M. Gantz, ancien général de l'armée, a rejoint le gouvernement de M. Netanyahou dès les premiers jours de la guerre, en signe d'unité politique pendant la crise. Les sondages indiquent que son parti arriverait en tête des élections et qu'il serait le favori pour prendre la tête du gouvernement.

M. Netanyahou s'est engagé à ramener les otages chez eux et à détruire le Hamas, bien que l'on ne sache pas très bien comment Israël pourrait y parvenir et que les experts doutent même que cela soit possible. L'assaut aérien, terrestre et maritime incessant d'Israël a tué plus de 32 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, et a entraîné une catastrophe humanitaire.

Les sondages indiquent que la plupart des Israéliens désapprouvent le leadership de M. Netanyahu depuis l'attaque menée par le Hamas contre des communautés du sud d'Israël le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et des dizaines d'otages ont été pris, selon les décomptes israéliens.

Si le scrutin n'est pas modifié, le prochain vote pour le Parlement est prévu pour le 27 octobre 2026, selon le Comité central des élections d'Israël.