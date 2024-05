L'avertissement du président américain Joe Biden à Israël, selon lequel il pourrait suspendre certaines livraisons d'armes, a ébranlé les Israéliens habitués à compter sur leur principal allié, à un moment où le pays est confronté à des divisions politiques croissantes et à un isolement de plus en plus grand en raison de la guerre à Gaza.

Mercredi, M. Biden a menacé d'interrompre les livraisons de bombes et d'obus d'artillerie si les forces israéliennes lançaient un assaut de grande envergure sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, qui regorge de Palestiniens déracinés par la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa coalition de guerre ont réagi avec défi, affirmant qu'Israël poursuivrait sa campagne de démantèlement du groupe militant palestinien, alors que les chars israéliens se massent à la périphérie orientale de Rafah.

Les sondages d'opinion montrent que la plupart des Israéliens reprochent à M. Netanyahou les défaillances en matière de sécurité lorsque les hommes armés du Hamas se sont déchaînés sur les communautés israéliennes autour de Gaza le 7 octobre et qu'ils voteraient contre lui en cas d'élections, mais ils sont également nombreux à dire que la guerre doit se poursuivre.

"Il y a des choses pour lesquelles nous devons parfois prendre une décision et dire, même sans le soutien de nos alliés ou d'autres pays, qu'il faut le faire parce que nous devons protéger nos citoyens", a déclaré Danny Ehrlich, un Israélien qui a grandi à New York et qui vit maintenant près de Jérusalem.

Toutefois, parallèlement à ce soutien, la pression exercée sur M. Netanyahou par un nombre considérable d'Israéliens qui estiment qu'il fait passer sa propre survie politique avant les intérêts du pays n'a cessé de croître.

Les manifestations de masse dans les rues sont devenues des événements hebdomadaires, rassemblant des dizaines de milliers de personnes qui demandent au gouvernement de faire davantage pour ramener les otages saisis par le Hamas le 7 octobre et qui réclament le départ de M. Netanyahou.

Pour l'instant, il a réussi à conserver les centristes tels que les anciens généraux de l'armée Benny Gantz et Gadi Eisenkot, ainsi que le ministre de la défense Yoav Gallant. Tous trois craignent de s'aliéner les États-Unis et les partis religieux nationalistes les plus durs, dirigés par le ministre des finances Bezalel Smotrich et le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Mais de nombreux Israéliens estiment que la survie de la coalition a été obtenue au prix d'un manque de respect à l'égard de M. Biden, qui a soutenu Israël malgré un coût politique intérieur croissant avant l'élection présidentielle de novembre, au cours de laquelle il affrontera l'ancien président Donald Trump lors d'une répétition de l'élection de 2020.

"M. Biden est un véritable ami d'Israël. Il nous a donné une quantité folle de soutien - et nous n'avons pas su l'utiliser correctement", a écrit l'éditorialiste Itamar Eichner dans Yedioth Ahronoth, le plus grand journal israélien.

"Aujourd'hui, l'administration à Washington est convaincue que Netanyahou a joué toutes ses cartes avec Trump, et il essaie donc de minimiser les dégâts avant les élections de novembre.

ANNÉE D'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Michael Oren, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, a déclaré que le soutien à Israël, une question traditionnellement bipartisane dans la politique américaine, risquait désormais de devenir un test d'allégeance politique de référence, au même titre que le contrôle de l'immigration.

"Dans une année d'élection présidentielle où l'économie n'est pas un sujet majeur, où tout le monde cherche des problèmes, ils en ont maintenant un", a-t-il déclaré.

La campagne israélienne à Gaza, qui a débuté après l'attaque du 7 octobre au cours de laquelle des tireurs du Hamas ont tué quelque 1 200 personnes en Israël et en ont enlevé plus de 250, a désormais tué près de 35 000 Palestiniens. Environ 2 millions de personnes sont également confrontées à une crise humanitaire dans l'enclave.

L'avertissement de M. Biden fait suite à des mois de frustration pour Washington, dont les appels à la retenue ont été rejetés à maintes reprises, alors même que le prix politique à payer pour soutenir Israël ne cessait de croître.

La vague de manifestations pro-palestiniennes qui a déferlé sur les campus universitaires aux États-Unis semble souligner le fossé qui se creuse entre l'administration et de nombreux jeunes électeurs qui devraient normalement soutenir un président démocrate.

M. Trump, considéré par beaucoup comme l'un des plus fervents partisans d'Israël depuis qu'il a ordonné le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem lorsqu'il était président, a également critiqué la gestion de la guerre par M. Netanyahou.

Bien que de nombreux membres de la droite pensent qu'il permettra à Israël d'avoir les coudées plus franches s'il regagne la présidence, d'autres estiment que risquer le soutien d'un ami avoué d'Israël est un grand pari.

"Bien sûr que nous avons peur", a déclaré Kamar, un habitant de Tel-Aviv qui participe régulièrement aux manifestations antigouvernementales. "Que pouvons-nous faire ? Il ne s'agit pas seulement de l'État. Regardez le monde entier. Les Israéliens ont peur d'aller faire du tourisme n'importe où maintenant".

"L'audace de certains ministres de s'opposer au président américain le plus sioniste qui soit est incroyable.