(Alliance News) - MTI Wireless Edge Ltd a annoncé lundi un bénéfice annuel en hausse malgré un chiffre d'affaires en baisse, augmentant son dividende et élargissant son programme de rachat d'actions en réponse à cette hausse.

MTI est une entreprise de technologie de communication et de radiofréquence basée en Israël. Elle possède des divisions Antennes, Contrôle et gestion de l'eau, et Distribution et services de conseil professionnel.

Les actions étaient en hausse de 11 % à 40,70 pence à Londres tôt lundi. Elles restent en baisse de 22 % au cours de l'année écoulée, subissant la plus forte chute en octobre après l'attaque du Hamas contre Israël.

MTI a déclaré que le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 % pour atteindre 4,8 millions de livres sterling en 2023, contre 4,3 millions de livres sterling en 2022. Les recettes ont diminué de 1,4 %, passant de 46,3 millions USD à 45,6 millions USD, bien que MTI ait déclaré que les recettes étaient en hausse de 2 % à taux de change constant. Le coût des ventes a diminué parallèlement au chiffre d'affaires et les autres dépenses sont restées pratiquement inchangées, mais une augmentation des revenus financiers a contribué à l'augmentation du bénéfice.

MTI a augmenté son dividende final de 3,3 %, passant de 3,0 cents US à 3,1 cents US. MTI ne verse pas de dividende intérimaire.

La société a également déclaré qu'elle allait étendre son programme de rachat d'actions, en le portant de 200 000 GBP à 700 000 GBP. Le rachat, lancé en janvier 2019, continuera d'être géré par Shore Capital Stockbrokers Ltd et durera désormais jusqu'au 31 mars 2025.

MTI a déclaré que les actions rachetées seront conservées dans la trésorerie de la filiale MTI Engineering Ltd et seront revendues sur le marché à la discrétion du conseil d'administration. MTI détient actuellement 470 000 actions en propre, et 700 000 GBP permettraient d'acheter environ 1,8 million d'actions au prix actuel du marché.

"Nous avons bien progressé cette année en augmentant les recettes à taux de change constant et en augmentant les bénéfices globaux malgré les difficultés rencontrées en Israël au cours du dernier trimestre de l'année", a déclaré le directeur général Moni Borovitz, en faisant référence à la poursuite du conflit à Gaza.

Le PDG a ajouté : "Nous avons continué à fonctionner de manière relativement normale et, à en juger par la réserve d'opportunités potentielles, le groupe est bien placé pour continuer à se développer grâce à une combinaison d'acquisitions et de croissance organique".

