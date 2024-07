par Maria Alejandra Cardona et Patricia Zengerle

PALM BEACH, Floride, 26 juillet (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé vendredi à Palm Beach, en Floride, pour y rencontrer Donald Trump et apaiser les tensions entre les deux dirigeants qui avaient noué des liens étroits lorsque l'ancien président républicain se trouvait encore à la Maison blanche.

La veille, Benjamin Netanyahu a rencontré la vice-présidente américaine Kamala Harris qui l'a pressé de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Il a été reçu quelques heures plus tôt à la Maison blanche par le président Joe Biden pour discuter également d'un accord de cessez-le-feu qui mettrait fin à la guerre qui fait rage depuis plus de neuf mois.

Les sondages d'opinion placent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude dans la course à la Maison Blanche, incitant les dirigeants traditionnellement plus alignés sur les républicains, comme Benjamin Netanyahu, à trouver un équilibre dans leurs relations avec les États-Unis.

Neuf mois après le début de l'offensive israélienne à Gaza, Kamala Harris a insisté sur les souffrances des Palestiniens dans l'enclave.

"J'ai fait part de ma vive inquiétude quant à la situation humanitaire désastreuse qui règne dans cette région", a déclaré la vice-présidente jeudi à l'issue de la réunion. "Je ne resterai pas silencieuse."

Ses propos ont suscité des critiques de la part des responsables israéliens.

Dans une interview accordée à Fox News jeudi, Donald Trump a appelé à une fin rapide de la guerre et au retour des otages détenus par le Hamas à Gaza, ajoutant qu'Israël devait mieux gérer ses "relations publiques".

Donald Trump a également critiqué les protestations contre le discours de Benjamin Netanyahu devant le Congrès américain mercredi.

Des dizaines de démocrates ont en effet boycotté son discours, exprimant leur consternation face aux milliers de civils morts à Gaza et au déplacement de la plupart de ses 2,3 millions d'habitants.

APAISER LES TENSIONS

Le dirigeant israélien a irrité Donald Trump lorsqu'il a félicité Joe Biden pour sa victoire lors de l'élection de 2020.

Plus récemment, l'ancien locataire de la Maison blanche a critiqué le Premier ministre israélien pour les défaillances de la sécurité israélienne lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché l'offensive à Gaza.

Au Congrès américain, Benjamin Netanyahu a défendu l'armée israélienne et rejeté les critiques visant son offensive à Gaza, qui a tué plus de 39.000 personnes, selon les chiffres des autorités sanitaires de l'enclave contrôlée par le Hamas.

Dans son discours au Congrès, le dirigeant israélien a salué le soutien de Joe Biden à Israël, avant d'évoquer le bilan pro-israélien de Donald Trump en tant que président et notamment sa décision de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, un objectif de longue date des conservateurs qui a provoqué la colère des Palestiniens.

Il a également cité les accords d'Abraham, signés en 2020 sous l'égide des États-Unis qui ont normalisé les relations bilatérales d'Israël avec Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, a appelé à des manifestations pacifiques, précisant qu'il ne s'attendait pas à des protestations de l'ampleur de celles qui se sont produites lors du discours de Benjamin Netanyahu à Washington. (Reportage Maria Alejandra Cardona à Palm Beach et Patricia Zengerle à Washington, avec Matt Spetalnick ; version française Kate Entringer)