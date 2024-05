Quelques semaines après avoir participé à une manifestation pro-palestinienne, l'étudiante égypto-américaine Layla Sayed a reçu un SMS d'un ami attirant son attention sur un site web destiné à dénoncer les personnes qui, selon lui, incitent à la haine des juifs et d'Israël.

"Je pense qu'ils vous ont trouvée lors de la manifestation", écrit l'amie.

Lorsque Mme Sayed a visité le site, appelé Canary Mission, elle a trouvé une photo du rassemblement du 16 octobre à l'université de Pennsylvanie avec des flèches rouges pointant vers elle parmi les manifestants. Le message comprenait son nom, les deux villes où elle vit, des détails sur ses études et des liens vers ses comptes de médias sociaux.

Canary Mission a ensuite publié sur ses comptes X et Instagram une photo d'elle intitulée "Apologue des crimes de guerre du Hamas", en référence à l'attaque du groupe militant palestinien contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et 253 ont été prises en otage, selon les décomptes israéliens.

En réponse à ce raid, Israël a lancé une offensive militaire dans la bande de Gaza qui a tué près de 35 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Les commentaires des utilisateurs des médias sociaux sur M. Sayed ont afflué.

Pas d'avenir pour ce c.nt", a écrit un utilisateur de X. "Candidat à l'expulsion vers Gaza". "Candidat à l'expulsion vers Gaza", a écrit un autre.

Bien que Mme Sayed soutienne depuis longtemps les causes palestiniennes, elle a déclaré que c'était la première fois qu'elle participait à une manifestation pro-palestinienne à Penn, et Canary Mission n'a pas signalé d'autres activités.

"Ma première réaction a été un choc absolu", a déclaré à Reuters Mme Sayed, une étudiante en deuxième année de licence âgée de 20 ans. "Je n'étais pas là pour dire que je soutenais le Hamas. Je n'étais pas là pour dire que je détestais Israël. J'étais là pour dire que ce qui se passe en Palestine est inacceptable".

Elle a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé à l'époque qu'un chant contre lequel la mission Canary s'était élevée, "Quand les gens sont occupés, la résistance est justifiée", était considéré par certains comme l'expression d'un soutien aux meurtres du Hamas. Elle s'est jointe aux chants, dit-elle, pour montrer son soutien aux manifestations.

En réponse à une demande de renseignements soumise via le site web de Canary Mission, un porte-parole de la société de relations publiques Gova10, basée à Tel-Aviv, a écrit que le site "travaille 24 heures sur 24" pour combattre une "vague d'antisémitisme" sur les campus universitaires depuis le 7 octobre, notamment en dénonçant les personnes qui soutiennent le Hamas.

La porte-parole, Elya Cowland, n'a pas répondu aux questions concernant le profil de Sayed ou les abus en ligne dirigés contre les cibles de Canary Mission. Bien que le site s'appuie sur des tuyaux, il vérifie ce qu'il publie en s'appuyant sur des sources accessibles au public. Ses profils comprennent des liens vers les publications de ses cibles sur les médias sociaux, les discours publics et les interviews avec des journalistes.

Les responsables de la Penn n'ont pas répondu aux questions concernant l'affaire Sayed.

"La Penn se concentre sur le bien-être de tous les membres de la communauté", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'université, Steve Silverman, qui a ajouté que le personnel apportait son soutien lorsqu'il avait connaissance de situations préoccupantes.

Canary Mission est l'un des plus anciens et des plus importants groupes de défense numérique qui ont intensifié leurs campagnes visant à dénoncer les critiques d'Israël depuis le début de la guerre, ce qui a souvent conduit à un harcèlement tel que celui dont a été victime M. Sayed. Les personnes à l'origine du site n'ont pas dévoilé leur identité, leur localisation et leurs sources de financement.

Reuters a passé en revue les attaques en ligne et les messages injurieux adressés à des dizaines de personnes ciblées par Canary Mission depuis le 7 octobre.

Le site a accusé plus de 250 étudiants et universitaires américains de soutenir le terrorisme ou de propager l'antisémitisme et la haine d'Israël depuis le début du dernier conflit à Gaza, selon l'examen des messages effectué par Reuters. Certains sont des membres éminents de groupes de défense des droits des Palestiniens ou ont été arrêtés pour des délits tels que le blocage de la circulation et le coup de poing donné à un étudiant juif. D'autres, comme Sayed, ont déclaré qu'ils venaient de se lancer dans l'activisme sur le campus et qu'ils n'étaient accusés d'aucun crime.

Reuters s'est entretenu avec 17 étudiants et un chercheur de six universités américaines qui ont participé à la mission Canary depuis le 7 octobre. Il s'agit d'autres étudiants qui ont scandé des slogans lors des manifestations, de dirigeants de groupes qui ont soutenu des déclarations affirmant qu'Israël était le seul responsable des violences et de personnes qui ont affirmé dans des messages sur les réseaux sociaux que la résistance armée des Palestiniens était justifiée. Tous, sauf un, ont déclaré avoir reçu des messages de haine ou avoir vu des commentaires vitrioliques postés à leur sujet en ligne.

Les messages examinés par Reuters appelaient à leur déportation ou à leur expulsion de l'école ou suggéraient qu'ils soient violés ou tués.

Plusieurs groupes pro-palestiniens utilisant des tactiques similaires pour dénoncer les défenseurs d'Israël ont vu le jour ces derniers mois. Il s'agit notamment d'un compte X appelé StopZionistHate et de Raven Mission, un site Web lancé en décembre qui imite Canary Mission en mettant en lumière des personnes qu'il accuse d'islamophobie ou d'aider à perpétuer les atrocités commises contre les Palestiniens.

Raven Mission n'a pas répondu aux demandes de commentaires. StopZionistHate a déclaré vouloir "s'assurer que le public américain est conscient de la menace que représente l'extrémisme sioniste".

ACCUSATIONS DE CYBERINTIMIDATION

Certains critiques accusent les sites des deux camps de pratiquer la cyberintimidation ou le doxxing, ce qui, selon eux, peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression.

La tension monte sur les campus universitaires américains, où la guerre d'Israël à Gaza a déclenché une vague d'activisme étudiant. Certaines des manifestations pro-palestiniennes ont été accueillies par des contre-manifestants qui les accusaient de fomenter la haine antijuive et d'intimider les étudiants juifs sur le campus. Les deux camps se sont affrontés avec la police.

Depuis le 7 octobre, le ministère américain de l'éducation a ouvert des enquêtes dans des dizaines d'établissements d'enseignement supérieur, faisant état d'une "augmentation alarmante au niveau national" des cas de discrimination et de harcèlement à caractère antisémite, antimusulman ou autre. Il a refusé de fournir des détails sur ces enquêtes, notamment de préciser si elles concernent Canary Mission, Raven Mission ou StopZionistHate, ou si elles portent sur des incidents que ces groupes ont mis en évidence.

Partout aux États-Unis, les groupes d'étudiants pro-palestiniens conseillent à leurs partisans de porter des masques lors des manifestations, afin d'éviter d'attirer l'attention.

Canary Mission et ses défenseurs affirment que ceux qui encouragent la haine et le sectarisme doivent rendre des comptes. Sur son site, Canary Mission fournit des informations sur les études et les employeurs des personnes dont il dresse le profil, appelant ses dizaines de milliers d'adeptes à s'assurer que "les radicaux d'aujourd'hui ne sont pas les employés de demain".

Dix des étudiants interrogés par Reuters craignaient que leur apparition sur le site ne fasse dérailler leur carrière. Canary Mission est souvent en tête des résultats de recherche de ses cibles sur Google, et ses messages sur les réseaux sociaux peuvent susciter des centaines de commentaires.

Pour les personnes visées, il existe peu d'options pour obtenir réparation, selon les avocats et les groupes de défense. La plupart des publications de Canary Mission sont protégées par le premier amendement de la Constitution américaine relatif à la liberté d'expression, ont déclaré trois avocats à Reuters.

Selon Eugene Volokh, professeur de droit à l'université de Californie à Los Angeles, il n'est généralement pas illégal de publier des informations sur une personne sans son consentement lorsque ces informations sont exactes et qu'elles ont été obtenues légalement dans le domaine public.

La norme juridique en matière de diffamation est élevée, et il incombe aux plaignants de prouver que le site a fait de fausses déclarations à leur sujet, a ajouté Dylan Saba, avocat à Palestine Legal, qui représente des militants pro-palestiniens. Il ne se souvient que d'une poignée de cas où des étudiants ont réussi à faire modifier ou supprimer les profils de Canary Mission en menaçant de porter plainte pour diffamation.

Le profil bas des directeurs de Canary Mission constitue un obstacle supplémentaire.

"Si vous voulez poursuivre quelqu'un en justice, vous devez savoir où vous le servez", a déclaré M. Saba.

Canary Mission indique sur son site qu'elle supprimera les profils des personnes qui "reconnaissent leurs erreurs passées" et rejettent ce qu'elle décrit comme un "antisémitisme latent" dans les groupes qui font campagne pour le boycott d'Israël en raison de sa politique dans les territoires palestiniens. Il publie ce qu'il appelle leurs excuses sur une page "ex-canaire", mais n'identifie pas les personnes concernées.

M. Cowland a déclaré que le site avait été créé en 2015 pour lutter contre la montée de l'antisémitisme sur les campus universitaires. Il n'a pas répondu aux questions concernant sa direction et son financement.

LIENS VERS DES ORGANISATIONS ISRAÉLIENNES À BUT NON LUCRATIF

Une déclaration d'impôts de 2016 d'une importante organisation philanthropique juive américaine, la Helen Diller Family Foundation, a révélé un lien financier entre Canary Mission et une organisation israélienne à but non lucratif appelée Megamot Shalom. Cette année-là, la fondation Diller a donné 100 000 dollars au Fonds central d'Israël, affectés à "Canary Mission for Megamot Shalom", selon le document, qui a d'abord été rapporté par le journal juif américain The Forward et revu par Reuters.

Le Central Fund est un groupe basé aux États-Unis qui permet aux Américains de faire des dons déductibles des impôts à des organisations caritatives israéliennes. Son président, Jay Marcus, a déclaré à Reuters que son organisation ne soutenait que des organisations caritatives enregistrées, mais n'a pas voulu confirmer si Megamot Shalom ou Canary Mission en faisaient partie, invoquant la protection de la vie privée de ses donateurs et bénéficiaires.

Malgré plusieurs tentatives, Reuters n'a pas pu joindre un représentant de la fondation Diller.

L'organisation qui supervise les dons de la fondation Diller, la Jewish Community Federation and Endowment Fund of San Francisco, a renvoyé Reuters à une déclaration de 2018 confirmant que le don était destiné à soutenir le travail de Canary Mission et indiquant qu'aucun des deux groupes ne financerait le site à l'avenir. La déclaration indiquait que la fédération avait déterminé que le Central Fund n'était pas conforme à ses directives en matière de dons, mais n'a pas répondu aux demandes de précisions.

M. Cowland n'a pas répondu aux questions concernant Megamot Shalom ou ses liens avec Canary Mission.

Megamot Shalom a été fondée en 2016 "pour préserver et assurer la force nationale et l'image de l'État d'Israël" par le biais d'initiatives médiatiques, selon des documents obtenus auprès du registre des sociétés d'Israël.

En 2022, l'année la plus récente pour laquelle des documents sont disponibles, elle employait 11 personnes, dont quatre rédacteurs de contenu. Le seul donateur identifié dans les documents du registre est le Fonds central, dont il a reçu 13,2 millions de shekels (3,5 millions de dollars) entre 2019 et 2022, selon les documents.

Reuters n'a pas pu joindre le fondateur de Megamot Shalom, Jonathan Bash, ni aucun des autres employés mentionnés. Lorsque Reuters a visité l'adresse enregistrée du groupe à Beit Shemesh, une ville située à 23 km (15 miles) au sud-ouest de Jérusalem, elle a trouvé un bâtiment d'un étage fermé à clé, sans aucun signe d'activité.

"UNE CIBLE DANS MON DOS

Depuis le 7 octobre, Canary Mission a ciblé au moins 30 étudiants et universitaires de Pennsylvanie.

L'université est l'un des nombreux campus d'élite qui ont été au cœur de l'agitation provoquée par la guerre de Gaza. Son ancienne présidente, Liz Magill, a démissionné en décembre après avoir été critiquée pour sa gestion des accusations d'antisémitisme sur le campus.

Vendredi, la police a démantelé un campement pro-palestinien non autorisé sur la pelouse principale de Penn et a arrêté environ 33 personnes à la suite d'accusations de harcèlement et de menaces de la part de manifestants et de dégradations de monuments du campus.

Après avoir trouvé son profil sur Canary Mission, Mme Sayed a consulté le Council on American-Islamic Relations (Conseil des relations américano-islamiques), un groupe de défense des droits. Ahmet Tekelioglu, directeur exécutif de la branche de Philadelphie du CAIR, a déclaré que le groupe lui avait proposé son aide pour retirer l'information d'Internet, mais qu'il serait difficile d'intenter une action en justice contre un groupe qui n'est pas enregistré aux États-Unis.

Malgré le "cadrage négatif flagrant", les commentaires de Canary Mission ont été présentés comme des citations ou des opinions, qui ne peuvent généralement pas faire l'objet d'une plainte pour diffamation, a déclaré Mme Tekelioglu à Reuters.

Craignant pour sa sécurité, Mme Sayed a déclaré avoir retiré le foulard keffieh palestinien qu'elle avait attaché à son sac à dos, ce qui lui a donné l'impression d'être "une cible dans mon dos". Elle a évité de se promener seule sur le campus et a mis son profil LinkedIn en hibernation.

Canary Mission a également dressé le profil de sept étudiants de l'école de médecine de l'université de Georgetown après qu'ils aient fait l'objet d'un article publié le 21 décembre par le site d'information conservateur Washington Free Beacon et intitulé "At Georgetown Med, the Doctors of Tomorrow Aren't Hiding Their Support for Terrorism" (À Georgetown Med, les médecins de demain ne cachent pas leur soutien au terrorisme).

L'une d'entre elles, Yusra Rafeeqi, 22 ans, a déclaré que les sites Web avaient publié une capture d'écran d'un message qu'elle avait partagé en privé avec ses abonnés Instagram, montrant un homme sur un char israélien brandissant un drapeau palestinien le jour où les militants du Hamas ont franchi la barrière frontalière entre Gaza et Israël. L'image était accompagnée de la légende suivante : "Finie la condamnation de la résistance palestinienne. Les changements radicaux nécessitent des actions radicales."

"Virez-la immédiatement", a commenté un utilisateur de X sur un post de Canary Mission qui mentionnait son école et une clinique où elle fait du bénévolat.

Mme Rafeeqi a déclaré à Reuters qu'elle avait reposté l'image pour soutenir la résistance à ce qu'elle décrit comme les "forces professionnelles violentes" d'Israël et a précisé qu'elle ne commentait pas les meurtres d'Israéliens commis par le Hamas.

Un représentant de Georgetown a renvoyé Reuters à une déclaration d'Edward Healton, le doyen exécutif de l'école de médecine, qui a qualifié d'"inacceptables" la fuite d'informations privées concernant des étudiants et les informations faisant état de représailles à l'encontre des personnes considérées comme responsables. M. Healton a déclaré que l'école condamnait l'antisémitisme et l'islamophobie et a encouragé les étudiants à signaler les menaces potentielles.

Mme Rafeeqi a déclaré avoir éprouvé une "anxiété massive" quant à la manière dont cela pourrait affecter sa capacité à poursuivre une carrière dans la médecine et à continuer à défendre les Palestiniens.

"Je ne me sens plus en sécurité dans ce pays que j'appelais autrefois mon pays", a déclaré Mme Rafeeqi, dont les parents ont immigré du Pakistan.

M. Cowland et le Washington Free Beacon n'ont pas répondu aux questions concernant le cas de Mme Rafeeqi.

(1 $ = 3,7291 shekels)

(Gabriella Borter a fait un reportage à Washington, Joseph Ax à New York et Andrew Hay à Taos, au Nouveau-Mexique. Rédaction : Gabriella Borter. Rédaction : Paul Thomasch et Alexandra Zavis)