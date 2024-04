WASHINGTON, 1er avril (Reuters) - De hauts dirigeants américains et israéliens vont se rencontrer virtuellement lundi pour discuter de propositions alternatives à l'invasion de l'armée israélienne de Rafah émises par l'administration Biden, a déclaré la Maison blanche.

"S'ils décident d'aller de l'avant avec une opération militaire, nous devons avoir cette conversation", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison blanche, ajoutant que Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale, sera en charge des discussions côté américain.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait annulé une réunion sur ses projets d'une d'offensive militaire à Rafah à la suite de l'abstention américaine lors du vote par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution appelant à un cessez-le-feu dans le territoire palestinien.

Israël, qui a commencé en février à bombarder Rafah, où s'est réfugiée environ la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza déplacés par les combats, répète son intention de mener un assaut terrestre sur la ville malgré l'opposition de Washington.

Cette position a nourri les tensions avec les Etats-Unis, allié de longue date d'Israël, et soulevé des questions sur de possibles restrictions par Washington des aides militaires apportées à l'Etat hébreu si Benjamin Netanyahu venait à faire fi des recommandations de Joe Biden et ordonner à son armée d'envahir Rafah. (Reportage de Steve Holland et Doina Chiacu; version française Zhifan Liu)