LE CAIRE (Reuters) - Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a reçu le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche Jake Sullivan afin d'aborder entre autres la question de la guerre à Gaza, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle saoudienne.

La réunion, qui s'est tenu dans la ville de Dhahran dans l'est de l'Arabie saoudite, devait également permettre d'examiner une "version presque finale du projet d'accords stratégiques entre les deux pays", indique un communiqué.

Mohammed ben Salmane et Jake Sullivan ont par ailleurs discuté de la nécessité de trouver "une voie crédible vers une solution à deux Etats" pour Israël et les Palestiniens, de mettre fin à la guerre à Gaza et de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, est-il ajouté.

L'administration Biden et l'Arabie saoudite cherchent à finaliser un accord concernant les garanties sécuritaires et l'aide sur le nucléaire civil que Ryad cherche à obtenir de Washington.

La Maison blanche avait annoncé vendredi que Jake Sullivan se rendrait en Arabie saoudite et en Israël afin de discuter notamment de la guerre à Gaza et des moyens de parvenir à une paix durable et à la sécurité dans la région.

(Muhammad Al Gebaly; version française Camille Raynaud)