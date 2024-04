Samantha Power, administratrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), constate un "changement radical" dans l'aide apportée à Gaza et souhaite une augmentation de cette aide

L'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, a reconnu mardi que l'aide humanitaire à Gaza avait fortement augmenté au cours des derniers jours, et a déclaré que ce niveau d'aide plus élevé devrait être maintenu et augmenté davantage.

"Nous assistons à un changement radical qui, nous l'espérons, se poursuivra et s'amplifiera", a déclaré Mme Power lors d'une audition devant la sous-commission des crédits du Sénat américain qui supervise les dépenses diplomatiques et d'aide à l'étranger des États-Unis. Israël a déclaré que 468 camions d'aide étaient entrés dans la bande de Gaza mardi, après 419 lundi. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré au cours des six mois qui ont suivi la campagne aérienne et terrestre déclenchée par l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël, le 7 octobre. "Nous devons aller bien au-delà des 500 camions", a déclaré Mme Power. "Nous avons des conditions proches de la famine à Gaza et des supermarchés remplis de nourriture à quelques kilomètres de là", a-t-elle déclaré lors de l'audition, qui portait sur la demande de budget de l'agence pour l'exercice 2025. Tant les démocrates que les républicains ont interrogé Mme Power sur la situation à Gaza, ce qui témoigne de l'inquiétude croissante des législateurs face à la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les démocrates en particulier ont fait pression sur le président Joe Biden pour qu'il fasse davantage pour améliorer les conditions dans la bande de Gaza dévastée, qui fait face à un risque de famine et de maladie généralisées, la quasi-totalité de ses habitants étant désormais sans abri. Nombreux sont ceux qui ont demandé à Joe Biden de cesser d'expédier des armes offensives à Israël jusqu'à ce que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, change de tactique. Lors d'un appel téléphonique avec M. Netanyahu la semaine dernière, M. Biden a menacé de conditionner le soutien des États-Unis à l'offensive israélienne à Gaza à la prise de mesures concrètes pour protéger les travailleurs humanitaires et les civils. C'est la première fois que M. Biden, démocrate et fervent partisan d'Israël, cherche à influencer le comportement militaire israélien par le biais de l'aide américaine.