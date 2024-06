Sous le soleil d'été, les troupes américaines s'abritent dans des conteneurs stationnés sur ce que l'on appelle le "parking" d'une jetée flottante en mer Méditerranée qui vise à améliorer l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

À l'horizon, on peut voir des bâtiments détruits et une épaisse fumée noire s'élever dans l'enclave de 2,3 millions d'habitants, plus de huit mois après le début de la guerre entre Israël et les militants palestiniens du Hamas.

Reuters a eu un accès rare à la jetée mardi et a vu des palettes d'aide être déplacées d'un navire sur la jetée de 370 mètres de long, alors qu'elle se balançait au gré des vagues. Les palettes ont ensuite été transportées par camion jusqu'à la côte.

Pour le sergent de l'armée américaine Ibrahim Barry, qui est opérateur de chariot élévateur sur la jetée, l'opération est personnelle. Barry, qui est musulman, se trouvait aux États-Unis lorsque la guerre a éclaté et a vu les familles de Gaza, pendant le Ramadan en mars et avril, manquer de nourriture pour rompre leur jeûne.

"Participer à cette mission me touche personnellement", a-t-il déclaré. "Aider les gens à se procurer de la nourriture... prendre soin des gens, tout simplement.

Le président américain Joe Biden a annoncé en mars le projet de mise en place d'une jetée pour l'acheminement de l'aide, alors que la famine menaçait à Gaza. Mardi, 8 332 palettes avaient été livrées par l'intermédiaire de la jetée.

Mais près de 6 900 palettes sont restées sur la côte de Gaza, dans une zone de triage, en attendant d'être récupérées par les Nations unies pour être distribuées. Le Programme alimentaire mondial a interrompu ses livraisons au début du mois pour des raisons de sécurité.

Pour de nombreux soldats travaillant sur les opérations de ravitaillement, il s'agit de leur première zone de combat. Ce n'est pas le cas du capitaine Joel Stewart, commandant du groupe de plage naval 1.

"La guerre est une chose terrible. Peu importe où elle se déroule. Peu importe ce que c'est. C'est la destruction. Ce n'est jamais beau. Ce n'est certainement pas quelque chose que je veux revoir un jour", a déclaré M. Stewart, debout sur la jetée.

"Les marins, les marines, les marchands et les soldats soutiennent tous cette mission parce qu'ils voient qu'ils font une différence pour la population de Gaza", a ajouté M. Stewart.

L'utilisation de la jetée a été interrompue à plusieurs reprises en raison de l'état de la mer et, à un moment donné, elle a été remorquée jusqu'au port israélien d'Ashdod pour y être réparée.

Un haut fonctionnaire américain a déclaré mardi que le quai pourrait être prolongé bien au-delà de la date d'autorisation du 31 juillet si les États-Unis et les organisations humanitaires parviennent à rétablir l'acheminement de l'aide aux Palestiniens dans les jours et les semaines à venir.