JERUSALEM (Reuters) - Les forces israéliennes se sont retirées de l'hôpital Al Chifa de Gaza après une opération longue de deux semaines, a annoncé lundicl'armée israélienne.

Des centaines d'habitants ont afflué dans le quartier d'Al Chifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza avant la guerre, pour constater les dégâts causés aux grands quartiers résidentiels situés autour de l'établissement, au coeur de la ville de Gaza.

L'armée israélienne a déclaré avoir tué des centaines d'hommes armés lors d'affrontements dans le secteur de l'hôpital et saisi des armes et des documents de renseignement. Le Hamas et le personnel médical réfutent toute présence armée dans les hôpitaux.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des corps de Palestiniens gisant sur le sol du bâtiment, certains enveloppés dans des couvertures sales.

Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de ces vidéos.

