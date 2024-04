Un Israélien plaide non coupable d'infractions liées aux armes à feu en Malaisie

Un Israélien, arrêté le mois dernier en Malaisie avec six armes à feu et des dizaines de balles, a plaidé non coupable devant un tribunal de Kuala Lumpur, vendredi, des accusations de trafic et de possession d'armes à feu sans autorisation, a déclaré son avocat.

Shalom Avitan, 38 ans, est accusé de trafic illégal de six armes à feu et de possession non autorisée de 158 balles, a déclaré son avocat, Jeffrey Ooi, à Reuters. Selon la police, Shalom Avitan est arrivé en Malaisie le 12 mars en provenance des Émirats arabes unis, muni d'un passeport français. Il a été arrêté par la police dans un hôtel de Kuala Lumpur avec un sac contenant les armes le 27 mars et a présenté un passeport israélien lors de son interrogatoire, ont déclaré des responsables. La sécurité était renforcée autour du complexe judiciaire de Kuala Lumpur vendredi. Avitan a été escorté au tribunal par plus d'une douzaine de fonctionnaires de police. La Malaisie prévoit des peines sévères pour les infractions liées aux armes à feu. S'il est reconnu coupable, Avitan risque jusqu'à 40 ans de prison et pas moins de six coups de bâton. La police enquête sur les motivations d'Avitan et n'a pas exclu la possibilité qu'il fasse partie d'un réseau criminel israélien ou qu'il soit un espion. Les autorités ont déclaré qu'Avitan avait affirmé être en Malaisie pour traquer un autre citoyen israélien dans le cadre d'un différend familial. Un couple malaisien marié a été accusé en début de semaine d'avoir fourni les armes à feu à Avitan. La police a arrêté huit autres personnes, dont deux ressortissants turcs et un Géorgien, dans le cadre de cette affaire, ont rapporté les médias d'État. Les autorités ont renforcé la sécurité aux frontières à la suite de l'arrestation d'Avitan, compte tenu des critiques formulées par le pays à l'encontre des actions d'Israël lors de la guerre de Gaza. La Malaisie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques.