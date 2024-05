L'administration Biden ne pense pas qu'il soit probable ou possible qu'Israël remporte une "victoire totale" en battant le Hamas dans l'enclave palestinienne de Gaza, a déclaré lundi le vice-secrétaire d'État américain Kurt Campbell.

Alors que les responsables américains ont exhorté Israël à contribuer à l'élaboration d'un plan clair pour la gouvernance de la bande de Gaza après la guerre, les commentaires de M. Campbell sont les plus clairs à ce jour de la part d'un haut responsable américain qui admet effectivement que la stratégie militaire actuelle d'Israël n'aboutira pas au résultat escompté.

"À certains égards, nous avons du mal à définir la théorie de la victoire", a déclaré M. Campbell lors d'un sommet de la jeunesse de l'OTAN à Miami. "Parfois, lorsque nous écoutons attentivement les dirigeants israéliens, ils parlent surtout de l'idée de .... une victoire écrasante sur le champ de bataille, une victoire totale", a-t-il ajouté.

"Je ne pense pas que nous croyions que cela soit probable ou possible et que cela ressemble beaucoup aux situations dans lesquelles nous nous sommes trouvés après le 11 septembre, où, après que les populations civiles aient été déplacées et que beaucoup de violence ait été commise, les insurrections se poursuivent.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis à plusieurs reprises de remporter une "victoire totale" contre le Hamas, le groupe militant palestinien qui a attaqué Israël le 7 octobre, tué 1 200 personnes et pris 250 autres en otage.

En réponse, Israël a lancé un assaut incessant sur la bande de Gaza, tuant plus de 35 000 personnes, selon les chiffres du ministère de la santé gazaoui, et réduisant cette minuscule enclave densément peuplée à un champ de ruines.

Les commentaires de M. Campbell interviennent alors que Washington met en garde Israël contre une offensive militaire majeure à Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza, où se réfugient plus d'un million de personnes déjà déplacées par les attaques israéliennes.

Comparant la situation à Gaza à celle d'une insurrection récurrente à laquelle les États-Unis ont été confrontés en Afghanistan et en Irak après leurs invasions consécutives aux attentats du 11 septembre, M. Campbell a déclaré qu'une solution politique s'imposait.

"Ce qui est différent du passé, c'est que de nombreux pays veulent s'orienter vers une solution politique dans laquelle les droits des Palestiniens sont mieux respectés", a-t-il déclaré.

"Je ne pense pas que cela ait jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui", a-t-il ajouté.