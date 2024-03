Au moins 11 Palestiniens ont été tués lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché une tente à Rafah, dans la bande de Gaza, samedi, a déclaré le ministère de la santé de Gaza, dans une zone où les gens cherchent à se protéger de l'offensive dévastatrice d'Israël.

Le ministère de la santé de Gaza a indiqué que 50 autres personnes avaient été blessées lors de la frappe à proximité d'un hôpital dans le quartier de Tel Al-Sultan à Rafah. L'une des personnes décédées était un infirmier de l'hôpital. L'armée israélienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"La frappe a touché une tente, où les gens s'étaient réfugiés, directement, des éclats d'obus sont entrés dans l'hôpital où moi et des amis étions assis, nous avons survécu par miracle", a déclaré par téléphone à Reuters un témoin de la zone, qui a refusé d'être identifié.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces avaient tué huit militants à Khan Younis, une vingtaine dans le centre de la bande de Gaza et trois autres à Rimal, près de la ville de Gaza.

Les hostilités se sont déroulées dans un contexte d'incertitude quant à la reprise des négociations sur un cessez-le-feu à Gaza dimanche.

Plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge dans la région de Rafah, fuyant l'offensive israélienne qui a ravagé une grande partie de la bande de Gaza et tué plus de 30 000 personnes, selon les autorités sanitaires de la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Israël a lancé l'offensive en réponse à l'attaque du 7 octobre menée par le groupe militant palestinien, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées en Israël et 253 autres enlevées, selon les décomptes israéliens.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il espérait qu'un cessez-le-feu serait mis en place avant le mois de jeûne musulman du Ramadan, qui commence le 10 mars. S'adressant aux journalistes vendredi, il a déclaré : "Nous n'en sommes pas encore là : "Nous n'en sommes pas encore là.

La pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu s'est accrue, les Nations unies avertissant qu'un quart de la population de 2,3 millions d'habitants est à deux doigts de la famine dans le territoire soumis au blocus israélien.

Samedi, trois personnes qui cherchaient de la nourriture dans des terres agricoles à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, ont été tuées par des frappes israéliennes, selon des habitants et des médecins. L'armée israélienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Treize enfants sont morts de déshydratation et de malnutrition à l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, au cours des trois derniers jours, selon le ministère de la santé de Gaza.

Les médecins de l'hôpital ont déclaré que d'autres enfants risquaient de mourir. "Lorsqu'un enfant est censé prendre trois repas par jour et qu'il n'en prend qu'un, il souffre évidemment de malnutrition et de toutes les maladies qui en découlent", a déclaré le docteur Imad Dardonah.

Vendredi, M. Biden a annoncé son intention d'effectuer un premier largage militaire de vivres et de fournitures à Gaza, un jour après que la mort de Palestiniens faisant la queue pour obtenir de l'aide a attiré une nouvelle fois l'attention sur la catastrophe humanitaire.

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que 115 personnes avaient été tuées lors de l'incident de jeudi, attribuant les décès aux tirs israéliens et les qualifiant de massacre.

Israël conteste ces chiffres et affirme que la plupart des victimes ont été piétinées ou écrasées.

NÉGOCIATIONS EN VUE D'UN CESSEZ-LE-FEU

Israël et le Hamas négocient par l'intermédiaire de médiateurs, dont l'Égypte et le Qatar.

Deux sources de sécurité égyptiennes ont déclaré que les délégations d'Israël et du Hamas devraient arriver au Caire dimanche pour reprendre les pourparlers indirects.

Mais un rapport israélien a jeté le doute sur cette information.

Ni Israël ni le Hamas n'ont fait de commentaire dans l'immédiat.

Les sources égyptiennes ont déclaré que les parties s'étaient mises d'accord sur la durée d'une trêve à Gaza, ainsi que sur la libération d'otages et de prisonniers, ajoutant que la conclusion de l'accord nécessitait encore un accord sur le retrait des forces israéliennes du nord de la bande de Gaza et le retour de ses habitants.

Toutefois, le journal israélien Ynet, citant un haut fonctionnaire anonyme, a rapporté qu'Israël n'enverrait pas de délégation aux pourparlers du Caire tant qu'il n'aurait pas reçu une liste complète des otages détenus à Gaza qui sont en vie.

Selon le rapport, la question centrale sur laquelle on travaille est de savoir combien d'otages seront libérés de Gaza et combien de Palestiniens seront libérés par Israël en échange de chacun d'entre eux.

"Tant que des réponses claires n'auront pas été données, une délégation ne partira pas pour le Caire", a déclaré le responsable cité par Ynet.

Un responsable palestinien au fait des efforts de médiation n'a pas immédiatement confirmé les pourparlers du Caire. "Lorsqu'il s'agit de mettre fin à la guerre et de retirer les forces de Gaza, les divergences restent entières", a déclaré le fonctionnaire.

Pendant la guerre, Israël a également intensifié ses raids en Cisjordanie occupée, où les registres de l'ONU indiquent qu'au moins 358 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre, dont un quart d'enfants.

L'agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté samedi que les forces israéliennes avaient tiré une balle dans la tête d'un jeune de 16 ans près de la ville pivot de Ramallah, le tuant.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces menaient une "activité de routine" dans la ville de Kafr Ni'ma, près de Ramallah, lorsque des dizaines de personnes ont commencé à lancer des pierres et des explosifs sur ses forces, qui ont répondu par des tirs réels, touchant une personne.