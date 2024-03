BEYROUTH, 30 mars (Reuters) -

Une frappe israélienne a touché samedi un véhicule transportant des observateurs des Nations unies et en a blessé plusieurs à l'extérieur de la ville frontalière de Rmeish, dans le sud du Liban, ont déclaré deux sources de sécurité à Reuters.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a nié que les forces israéliennes aient frappé un véhicule appartenant à la mission de maintien de la paix de l'Onu au Sud-Liban, la Finul.

La Finul et la mission d'observation technique de l'Onu, l'ONUST, n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Une des sources de sécurité a déclaré que la voiture transportait trois observateurs techniques de l'Onu et un traducteur libanais. Cette source et une deuxième source de sécurité ont déclaré que la frappe israélienne avait blessé plusieurs occupants du véhicule.

Israël échange des tirs avec le groupe armé libanais Hezbollah dans le sud du Liban depuis près de six mois, parallèlement à la guerre de Gaza.

Les bombardements israéliens sur le Liban ont tué près de 270 combattants du Hezbollah - mais aussi une cinquantaine de civils, dont des enfants, des médecins et des journalistes - et ont touché à la fois la Finul et l'armée libanaise.

En novembre, la Finul a déclaré que des tirs israéliens avaient touché une de ses patrouilles dans le sud du Liban, sans faire de victimes.

Le mois dernier, la Finul a déclaré que l'armée israélienne avait violé le droit international en tirant sur un groupe de journalistes clairement identifiables, tuant un journaliste de Reuters. (Reportage de Maya Gebeily, rédigé par William Maclean, version française Benjamin Mallet)