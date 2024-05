par Nidal al-Mughrabi

LE CAIRE, 17 mai (Reuters) - De violents combats ont opposé vendredi les forces israéliennes aux combattants du Hamas à Djabalia, dans le nord de la bande de Gaza.

Des habitants ont déclaré que des blindés israéliens avaient pénétré au coeur de Djabalia, le plus grand des huit camps de réfugiés de Gaza, et que des bulldozers y démolissaient des maisons et des commerces.

L'armée israélienne a déclaré la semaine dernière que ses forces opéraient de nouveau à Djabalia afin d'empêcher le Hamas d'y rétablir ses capacités militaires.

Une épaisse fumée s'élevait au-dessus de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, où les opérations militaires d'Israël ont poussé des centaines de milliers de personnes à fuir.

"Les gens sont terrifiés et tentent de fuir", a déclaré Jens Laerke, le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'Onu, ajoutant que la plupart de ces personnes obéissait à des ordres d'évacuation mais qu'il n'existait ni route ni destination sûre.

L'armée américaine a indiqué que les camions transportant de l'assistance humanitaire avaient commencé à débarquer via la jetée flottante construite par l'armée américaine au large de la bande de Gaza.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) - qui s'attend à ce que de la nourriture, de l'eau, des abris, et des fournitures médicales soient acheminées depuis la jetée flottante - a indiqué que l'aide avait été transportée dans ses entrepôts de Deir al Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Le PAM a dit à ses partenaires que l'aide était prête à être distribuée.

Les Nations unies avaient rappelé plus tôt dans la journée que le moyen le plus efficace d'acheminer de l'aide dans la bande de Gaza restait de permettre l'accès des convois de camions par voie terrestre.

"Afin d'éviter les horreurs de la famine, nous devons utiliser la route la plus rapide et la plus évidente afin d'atteindre la population de Gaza, et pour cela, nous devons avoir accès (à la bande de Gaza) par voie terrestre maintenant", a dit le porte-parole adjoint de l'Onu, Farhan Haq.

Le Hamas a demandé la fin du siège lancé par Israël et a accusé les Etats-Unis d'être complice de la politique de "famine et de blocus" de l'Etat hébreu.

La Maison blanche a annoncé que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan se rendrait dimanche en Israël, où il soulignera la nécessité de mener une attaque ciblée contre les combattants du Hamas plutôt que de lancer un assaut dans la ville de Rafah.