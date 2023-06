Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

La Banque du Japon, la banque centrale la plus dovish au monde, annonce sa dernière décision politique vendredi, les marchés étant très sensibles aux signes indiquant quand et dans quelle mesure elle abandonnera sa politique ultra-libre.

Les marchés asiatiques devraient aborder la décision en position de force, après que le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des sommets de 14 mois jeudi, les investisseurs ayant parié que les taux d'intérêt américains étaient proches de leur maximum.

La décision de la BOJ fait suite à des augmentations de taux d'intérêt étonnamment agressives et aux orientations données récemment par les responsables politiques du Canada et de l'Australie, ainsi qu'aux signaux optimistes émis cette semaine par la Banque centrale européenne et, dans une moindre mesure, par la Réserve fédérale américaine.

La Banque centrale du Japon reste l'exception parmi les principales banques centrales, promettant de maintenir sa politique souple jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'inflation atteigne l'objectif de 2 %. Les sondages, les sources et les mouvements du marché suggèrent tous qu'il n'y aura pas d'évolution des taux ou du système de contrôle de la courbe des taux (YCC), ce qui laisse l'attention sur la conférence de presse du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda.

Alors que la Fed et d'autres ont resserré leur politique de 500 points de base ou porté les taux à leur niveau le plus élevé depuis des décennies, les taux d'intérêt japonais sont toujours négatifs et la banque centrale achète des quantités illimitées d'obligations afin de plafonner les rendements à un certain niveau.

Près de la moitié des économistes interrogés par Reuters s'attendent à un retour à l'assouplissement, y compris à une modification du YCC, en juillet ou en septembre. Ueda pourrait ouvrir la porte à cela vendredi, en faisant un clin d'œil à l'inflation qui dépasse actuellement les prévisions de la BOJ et à une éventuelle révision à la hausse des projections de prix de la BOJ en juillet, ont-ils déclaré.

Toutefois, M. Ueda a souligné la nécessité de maintenir une politique ultra souple jusqu'à ce qu'une croissance durable des salaires accompagne la hausse des prix. Les modifications du YCC pourraient intervenir dès le mois de juillet, mais une hausse des taux d'intérêt est encore loin - les analystes de Bank of America pensent que les taux resteront inchangés jusqu'à l'été 2024.

Si l'on en croit les actifs japonais, les investisseurs s'attendent à ce que M. Ueda et ses collègues adoptent une attitude dovish.

Jeudi, le yen a atteint son plus bas niveau de l'année, à 141,00 dollars, et, surtout, après que la BCE a clairement indiqué qu'elle continuerait à relever ses taux, il est tombé à 153,68 euros, son niveau le plus bas depuis 15 ans par rapport à l'euro.

Les autorités japonaises suivront de près ces développements et une intervention pour stopper le pourrissement n'est pas à exclure. Une intervention pour stopper la pourriture n'est pas à exclure. 145,00 pour un dollar pourrait être l'élément déclencheur.

La faiblesse de la monnaie japonaise a rendu les marchés boursiers extrêmement attrayants pour les investisseurs étrangers. L'indice de référence Nikkei 225 a atteint jeudi 33 767 points, son plus haut niveau depuis 33 ans, avant de clôturer en légère baisse.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Décision de politique monétaire au Japon

- Inflation dans la zone euro (mai, dernière lecture)

- Bullard, Waller et Barkin de la Fed s'expriment.