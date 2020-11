Japon: la déflation s'est accélérée en octobre (-0,7%)

Tokyo (awp/afp) - Les prix à la consommation au Japon ont chuté en octobre à un rythme jamais vu depuis neuf ans, affectés notamment par une campagne du gouvernement nippon pour soutenir le secteur national du tourisme, fragilisé par la pandémie.

Les prix à la consommation (hors produits frais) se sont repliés de 0,7% en octobre sur un an, selon des chiffres publiés vendredi par le ministère des Affaires intérieures et conformes aux prévisions du consensus d'économistes Bloomberg.

Il s'agit de leur plus forte baisse mensuelle depuis 2011.

Le repli a encore été accentué par une comparaison défavorable sur un an, alors que la hausse de la TVA japonaise à partir d'octobre 2019 soutenait artificiellement l'inflation.

Le gouvernement japonais a mis en place depuis cet été une campagne consistant à financer des réductions sur les voyages à l'intérieur du pays pour revitaliser le secteur touristique, une initiative qui contribue nettement à la baisse globale des prix.

Dans le secteur de la culture et des loisirs, ceux-ci ont ainsi plongé de 4% en octobre sur un an, après des baisses de 1,8% en septembre et de 2,4% en août.

La baisse des prix est aussi imputable en partie à la faiblesse des tarifs énergétiques (-2,9% en octobre sur un an). En excluant également l'énergie, les prix à la consommation ont ainsi baissé de seulement 0,2% le mois dernier.

La Banque du Japon (BoJ) a dégradé fin octobre ses prévisions concernant les prix à la consommation dans le pays, prévoyant désormais pour l'exercice 2020/21 (débuté le 1er avril) une déflation comprise entre 0,5% et 0,7%, contre une baisse des prix (hors produits frais) attendue précédemment entre 0,4% et 0,6%.

Les prix devraient toutefois remonter progressivement à partir de 2021/22 avec la reprise de l'activité économique et des cours du pétrole, avait estimé la BoJ.

La nette recrudescence de la pandémie au Japon actuellement fait toutefois craindre un prolongement de la crise de la consommation dans le pays, risquant de freiner le retour de l'inflation.

afp/lk