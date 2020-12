Japon: la déflation s'est encore creusée en novembre (-0,9%)

Tokyo (awp/afp) - Les prix à la consommation au Japon ont connu en novembre leur plus forte chute mensuelle depuis dix ans, alors que le pays se débat depuis le mois dernier avec une nouvelle vague du coronavirus, enregistrant des records d'infections.

Les prix à la consommation (hors produits frais) ont baissé de 0,9% en novembre sur un an, selon des chiffres publiés vendredi par le ministère des Affaires intérieures et conformes aux estimations du consensus d'économistes Bloomberg.

C'est leur quatrième mois de baisse d'affilée et leur plus fort recul en un mois depuis septembre 2010.

Le repli a encore été accentué par une comparaison défavorable sur un an, alors que la hausse de la TVA japonaise à partir d'octobre 2019 soutenait artificiellement l'inflation.

Cette publication intervient alors que le Japon, jusque là relativement épargné par la pandémie avec quelque 187.000 infections et 2.700 morts, est frappé de plein fouet depuis début novembre. Le pays a enregistré jeudi un nouveau record national de 3.211 infections en 24 heures.

Sous pression face à l'aggravation de la situation sanitaire, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a appelé cette semaine les habitants du pays à reconsidérer leurs projets de voyages pendant les fêtes de fin d'année, et a suspendu un programme controversé de tourisme national subventionné.

Ce programme baptisé "Go to Travel" a cependant encore contribué à la baisse des prix en novembre, qui ont diminué de 3,8% sur un an dans le secteur de la culture et des loisirs, après -4% en octobre.

La baisse des prix est aussi imputable en partie à la faiblesse des tarifs énergétiques (-5,4% en novembre sur un an). En excluant également l'énergie, les prix à la consommation ont ainsi baissé de seulement 0,3% le mois dernier.

La Banque du Japon (BoJ) doit dévoiler vendredi en milieu de journée les orientations de sa politique monétaire pour les mois à venir. Selon les analystes, elle pourrait annoncer une nouvelle prolongation de ses mécanismes exceptionnels de prêts aux entreprises instaurés au printemps dernier, pour continuer de les aider à affronter la crise.

afp/buc