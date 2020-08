Japon: les prix à la consommation continuent à stagner en juillet

Tokyo (awp/afp) - Les prix à la consommation hors produits frais ont de nouveau stagné au Japon en juillet sur un an, comme en juin, après avoir reculé en avril et mai, selon des données officielles publiées vendredi.

Le consensus d'économistes Bloomberg s'attendait lui à une légère croissance des prix à la consommation (0,1%).

L'inflation nulle est notamment due à la baisse des prix du pétrole face à la pandémie de coronavirus, car en excluant l'énergie, les prix ont augmenté de 0,4% sur un an.

Les prix de l'ensemble chauffage, eau et électricité ont ainsi reculé de 2,2% en juillet sur un an, et de 0,5% par rapport à juin, selon les statistiques du ministère des Affaires intérieures.

La reprise de l'activité économique après l'état d'urgence en vigueur au Japon en avril et mai, accompagné d'une chute historique du PIB de 7,8% au deuxième trimestre, a été ralentie par une remontée du nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus depuis début juillet.

Les prix de l'habillement ont ainsi augmenté de 1,3% en juillet sur un an, mais baissé de 2% par rapport à juin. Ceux de l'ameublement et des appareils ménagers ont progressé de 3,3% sur un an, mais reculé de 0,2% comparé au mois précédent.

Les prix à la consommation, hors produits frais, devraient rester "affectés par la maladie Covid-19 et le récent déclin des prix du pétrole" pour l'heure, mais ces pressions devraient "progressivement se dissiper" avec la reprise de l'économie et des cours du pétrole, avait estimé la Banque du Japon (BoJ) à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire mi-juillet.

Elle prévoyait une légère déflation sur l'exercice en cours (démarré le 1er avril), attendue entre -0,4% et -0,6%.

Elle misait sur un retour modéré de l'inflation sur l'exercice 2021/22, entre 0,2% et 0,5%.

afp/al