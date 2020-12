Japon: rebond de la consommation en octobre, effet de base favorable

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages nippons a augmenté en octobre (+1,9% sur un an), pour la première fois en treize mois, selon des chiffres publiés mardi par le gouvernement, une hausse qui s'explique cependant par la comparaison favorable sur un an.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un rebond plus important (2,8%).

L'augmentation d'octobre, la première depuis septembre 2019, s'explique en grande partie par la chute de la consommation un an plus tôt (-5,1% sur un an), consécutive à la hausse de la taxe japonaise sur la consommation (équivalent de la TVA) en octobre 2019.

Les dépenses des ménages ont ainsi surtout augmenté dans l'ameublement et les équipements pour la maison (+39,7%) et le logement (+13,4%). Elles ont en revanche stagné dans les loisirs (+0,1%).

La recrudescence de la pandémie de coronavirus au Japon ces dernières semaines, avec un nouveau record de cas quotidiens battu à Tokyo samedi, risque cependant de peser sur la consommation à cause des mesures de restrictions.

Les analystes s'attendent à un nouveau repli des dépenses des ménages en novembre, alors que la comparaison sur un an sera moins favorable, et que les campagnes du gouvernement pour subventionner le tourisme et la restauration sont au ralenti ou à l'arrêt à cause du Covid-19.

Les salaires ont par ailleurs reculé au Japon en octobre pour le septième mois d'affilée, selon un autre rapport du gouvernement publié mardi.

La Banque du Japon (BoJ) avait abaissé fin octobre ses prévisions de croissance pour l'exercice annuel en cours 2020/21, qui se terminera le 31 mars prochain, en continuant cependant de miser sur une reprise à un rythme "modéré" de l'économie nippone.

afp/jh