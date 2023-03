L'activité industrielle japonaise connaît sa plus forte contraction en 2 ans et demi

L'indice final au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers' Index publié mercredi est tombé à 47,7 en février, contre 48,9 en janvier. Bien qu'il soit plus élevé que la lecture flash, il a marqué la baisse la plus rapide depuis septembre 2020.

"Les nouvelles commandes et les niveaux de production, qui constituent 55 % du chiffre principal de l'indice PMI, ont chuté au rythme le plus rapide depuis juillet 2020, la faiblesse de la demande intérieure et le ralentissement économique mondial ayant entravé les ventes et les volumes de production", a déclaré l'économiste Usamah Bhatti de S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

La production manufacturière et les nouvelles commandes se sont contractées pour un huitième mois consécutif et au rythme le plus rapide depuis 31 mois, selon l'enquête.

La lecture finale du PMI intervient un jour après que des données gouvernementales aient montré que les usines japonaises ont réduit leur production en janvier au rythme le plus rapide en huit mois, tirées vers le bas par les secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs.

Le ralentissement de l'activité des usines devrait se poursuivre à court terme, a déclaré M. Bhatti, "car l'absence de nouvelles commandes dans un contexte de perte de confiance des clients a encore accru la pression sur les capacités des fabricants."

Le sous-indice mesurant les arriérés de travail était à son plus bas niveau depuis septembre 2020, soulignant la fragilité de la demande des clients.

L'inflation des prix des intrants a chuté à son rythme le plus lent en 18 mois, tandis que le taux d'inflation des prix à la production a augmenté pour la première fois en quatre mois, car davantage d'entreprises ont réussi à répercuter les coûts élevés sur les clients.

Du côté positif, les retards de livraison des fournisseurs ont été les moins fréquents en deux ans, selon l'enquête.

Des données récentes ont montré que l'économie japonaise a évité la récession mais a rebondi beaucoup moins que prévu au quatrième trimestre de l'année dernière, les investissements des entreprises s'étant effondrés. La Banque du Japon reste une aberration dans la phase actuelle de resserrement monétaire mondial, s'engageant à maintenir des taux ultra-bas pour soutenir son économie ravagée par le COVID.