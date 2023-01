Le Japon réduit ses prévisions économiques alors que les exportations vers l'Asie faiblissent

Le gouvernement s'attend à ce que l'économie, la troisième plus grande au monde, se redresse à l'avenir, mais le Japon doit prêter toute son attention à l'impact de la propagation des infections en Chine après avoir baissé les mesures rigoureuses de lutte contre la pandémie, selon le rapport.

L'abaissement de la note économique fait suite à la décision de la Banque du Japon, la semaine dernière, de réduire ses projections de croissance économique pour les deux prochaines années fiscales, en raison des craintes que le ralentissement de la demande mondiale ne pèse sur l'économie japonaise, qui dépend des exportations.

"L'économie se redresse modérément mais une certaine faiblesse est observée récemment", selon le dernier rapport du Cabinet Office.

Les autorités ont réduit leur évaluation des exportations pour la première fois depuis novembre 2011, tandis qu'elles ont également réduit leur opinion sur les importations pour la première fois en trois mois. Le rapport de janvier indique que les exportations et les importations "s'affaiblissent récemment", alors que son avis précédent était "presque plat" le mois dernier.

"Le rebond du coronavirus en Chine pourrait affecter les exportations et la production du Japon et une telle possibilité est devenue plus claire que le mois dernier", a déclaré un fonctionnaire du Cabinet Office.

Le gouvernement est également resté prudent quant aux risques de ralentissement de l'économie mondiale sur fond de resserrement monétaire, d'inflation et de fluctuations des marchés financiers.

Entre-temps, le Cabinet Office a maintenu son évaluation de la demande intérieure japonaise, affirmant que la consommation privée "reprend modérément" dans le dernier rapport.

Mais le gouvernement a déclaré que la reprise de la production industrielle était au point mort, sans changement par rapport à son avis de décembre.