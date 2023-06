Le dollar américain était hésitant lundi, les investisseurs essayant d'évaluer la politique monétaire à venir après une série de réunions des banques centrales la semaine dernière, tandis que le yen était fragile dans le sillage de la Banque du Japon qui a maintenu sa politique ultra-légère.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a augmenté de 0,049% à 102,33, non loin d'un plus bas d'un mois de 102 qu'il a touché vendredi. Les marchés américains sont fermés lundi pour cause de vacances.

Au cours d'une semaine riche en décisions des banques centrales, la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, mais a laissé entendre que de nouvelles augmentations étaient en cours pour maîtriser l'inflation.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi et a laissé la porte ouverte à d'autres hausses, tandis que la Banque du Japon a terminé la semaine en maintenant sa politique ultra-légère.

"Le maintien de la position hawkish de la Fed signifie que la barre d'un relèvement le mois prochain est basse", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Forex à New York.

Les investisseurs s'attendent toutefois à ce que la banque centrale mette un terme à sa politique de resserrement en juillet.

Les marchés évaluent à 72 % la probabilité que la Fed procède à une augmentation de 25 points de base le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME, et qu'elle s'arrête par la suite.

"Le marché, qui prévoyait des réductions cette année jusqu'à la fin du mois de mai, doit encore être convaincu que la Fed procédera en fait à deux autres augmentations cette année", a déclaré M. Chandler.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

"Le témoignage devant le Congrès la semaine prochaine donne au président Powell une deuxième chance de faire passer un message plus hawkish", ont déclaré les stratèges de Citi dans une note vendredi.

Les responsables de la Fed ont également adopté un ton hawkish depuis la réunion.

Citi a déclaré que la force soutenue de l'économie a suscité l'optimisme autour d'un "atterrissage en douceur" où l'inflation diminue sans récession.

"Toutefois, la persistance d'une forte inflation de base nous maintient dans le camp de ceux qui pensent que la manière la plus probable dont l'inflation reviendra à l'objectif est un ralentissement significatif de la croissance.

DIAPOSITIVES SUR LE YEN

Comme prévu, la BOJ a maintenu vendredi son objectif de taux à court terme de -0,1 % et un plafond de 0 % sur le rendement des obligations à 10 ans dans le cadre de sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC), ce qui a entraîné une baisse généralisée du yen.

"La BOJ pense que la poussée de l'inflation au Japon pourrait ne pas durer si la politique monétaire reste souple", a déclaré Mansoor Mohi-uddin, économiste en chef à la Bank of Singapore.

"Nous prévoyons que la BOJ lèvera ou supprimera son plafond de rendement à 10 ans en 2023 lorsque l'inflation se raffermira. Mais les autorités maintiendront le taux de dépôt à un niveau négatif afin de stimuler davantage la croissance."

Lundi, le yen a touché un plus bas de près de sept mois à 141,98 pour un dollar, après avoir perdu 1 % vendredi. Le yen a également atteint son niveau le plus bas depuis 15 ans face à l'euro, à 155,32.

Pendant ce temps, l'euro était en hausse de 0,01 % à 1,0934 $, se rapprochant d'un pic d'un mois. La livre sterling s'est maintenue à 1,2817 $, inchangée sur la journée.

Le dollar australien a baissé de 0,32% à 0,686 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,26% à 0,622 $.