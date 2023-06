Le dollar s'est maintenu à un niveau proche de son plus haut niveau en une semaine par rapport à ses principaux homologues lundi, les opérateurs évaluant l'impact de cycles de resserrement monétaire prolongés sur les perspectives de croissance mondiale et les inquiétudes quant à une récession profonde dans les principales économies.

Les investisseurs étaient également sur leurs gardes après les événements dramatiques du week-end en Russie, bien que les réactions sur le marché des devises aient été modérées alors qu'ils évaluaient les implications de la mutinerie avortée.

L'euro a conservé ses pertes de la semaine dernière et était en hausse de 0,07% à 1,0902 $ dans les échanges avec l'Asie.

La monnaie unique est tombée à son plus bas niveau en une semaine vendredi après que des données aient montré que la croissance des entreprises de la zone euro s'est pratiquement arrêtée en juin, en raison d'une aggravation du ralentissement de l'activité manufacturière et d'une lente expansion de l'industrie des services, dominante dans l'Union européenne.

La livre sterling a augmenté de 0,1 % à 1,27285 $, inversant une partie de sa chute de 0,8 % la semaine dernière après qu'une augmentation de 50 points de base du taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ait ravivé les craintes d'une récession britannique.

Les données rapides de l'indice des directeurs d'achat (PMI) ont montré vendredi que l'économie britannique présentait des signes de ralentissement ce mois-ci, mais que les pressions inflationnistes restaient élevées.

Dans le même temps, l'activité commerciale américaine est tombée à son plus bas niveau depuis trois mois en juin et la contraction du secteur manufacturier s'est accentuée, bien que la croissance économique se soit accélérée au cours du deuxième trimestre.

"Une fois de plus, les données PMI ont été faibles en Europe", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA). "En revanche, les données PMI au Royaume-Uni et aux États-Unis continuent d'être assez solides malgré les hausses agressives des taux d'intérêt.

"Le resserrement monétaire agressif dans les principales économies ... continuera probablement à voir l'économie mondiale se détériorer, ce qui soutiendra le dollar américain, valeur refuge."

Face à un panier de devises, le dollar américain s'est stabilisé à 102,71, après un gain de plus de 0,5 % la semaine dernière, le premier depuis près d'un mois.

Ailleurs, le yen japonais a augmenté de 0,3 % pour atteindre 143,27 pour un dollar, bien qu'il ne soit pas loin d'un plus bas de plus de sept mois de 143,87 atteint vendredi.

Un résumé des opinions de la réunion politique de juin de la Banque du Japon (BOJ) a montré qu'un membre du conseil a déclaré que la banque centrale devrait discuter de la révision de sa politique de contrôle de la courbe de rendement à un stade précoce.

Le yen a subi de nouvelles pressions ces dernières semaines, en raison du contraste frappant entre la position ultra-dovish de la BOJ et les banques centrales hawkish d'autres pays.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré lundi que les autorités réagiraient à tout mouvement excessif sur le marché des devises, avertissant que les mouvements récents du yen étaient "rapides".

LES RISQUES SONT NOMBREUX

Les opérateurs ont également suivi de près l'évolution de la situation en Russie, après que des mercenaires russes lourdement armés se sont retirés de la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, en vertu d'un accord qui a mis un terme à leur progression rapide vers Moscou, mais qui a soulevé dimanche des questions sur la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir.

Le dollar australien, sensible au risque, a glissé de 0,07 % à 0,66745 $, tandis que le kiwi a augmenté de 0,19 % à 0,61555 $.

"Si la situation en Russie se détériore brusquement, cela peut peser sur des devises comme le dollar australien, c'est donc quelque chose que nous continuerons à surveiller", a déclaré M. Kong de la CBA.

La Chine revient également de vacances lundi, et les marchés sont à l'affût de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin pour stimuler la reprise économique chancelante du pays.

Le yuan offshore est resté proche de son plus bas niveau depuis sept mois, à 7,2162 pour un dollar.