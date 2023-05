Les banques centrales mondiales pourraient déjà être confrontées à un nouvel environnement économique dans lequel l'inflation et les taux d'intérêt ne reviendront plus aux faibles niveaux du passé, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda.

Si les facteurs d'offre ont été accusés d'être à l'origine de l'augmentation actuelle de la pression inflationniste mondiale, les facteurs de demande tels que le soutien fiscal et monétaire massif déployé pendant la pandémie peuvent également avoir joué un rôle, a déclaré M. Ueda.

Certains universitaires estiment que la pression inflationniste mondiale pourrait finir par s'atténuer, mais d'autres avertissent que la période actuelle de forte inflation changera la vision des gens sur les prix, a-t-il ajouté.

Compte tenu d'un certain renversement de la mondialisation et des niveaux élevés d'endettement public et privé accumulés pendant la pandémie, les taux d'intérêt mondiaux ne reviendront peut-être pas à la période "faible pour longtemps" qui a précédé la pandémie, a déclaré M. Ueda.

Il peut être difficile de nier la possibilité que nous sommes déjà dans une nouvelle normalité qui est différente de la période de "bas niveau pour longtemps", a déclaré M. Ueda dans son discours d'ouverture lors d'une conférence académique annuelle organisée par la BOJ.

De nombreuses banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, ont relevé leurs taux d'intérêt de manière agressive pour lutter contre une hausse soudaine et persistante de l'inflation.

La BOJ a maintenu des taux d'intérêt très bas, estimant que la récente hausse de l'inflation au-delà de son objectif de 2 % était principalement due à des facteurs liés à la pression des coûts et qu'elle serait donc temporaire.

Ancien universitaire, M. Ueda a souligné l'importance de la stabilisation des anticipations d'inflation dans l'orientation de la politique monétaire.

Les acteurs du marché, les entreprises et les ménages forment tous des anticipations d'inflation de différentes manières. Leurs attentes sont également influencées par leurs expériences passées, les conditions psychologiques et la communication de la banque centrale, a ajouté M. Ueda.

"De plus, il n'y a aucune garantie que la manière dont elles sont formées restera stable en temps utile", a-t-il ajouté.

Un autre défi auquel les banques centrales sont confrontées est la nécessité de mieux comprendre l'efficacité et les limites de leurs outils de politique monétaire non conventionnels, y compris l'orientation prospective, a déclaré M. Ueda.

"En raison de l'augmentation de la variété des outils et des progrès dans l'élaboration de la politique monétaire, les banques centrales doivent être plus attentives à la manière dont elles communiquent", a-t-il déclaré.

L'examen prévu de la politique monétaire de la BOJ portera sur les différents outils utilisés pour lutter contre la déflation depuis la fin des années 1990, y compris leurs effets positifs et négatifs, a déclaré M. Ueda.