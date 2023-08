Le groupe financier japonais Mizuho ne veut pas acheter d'obligations d'État, car une reprise économique soutenue pourrait inciter la banque centrale à mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs au début de l'année prochaine, a déclaré un cadre supérieur.

Après des décennies passées à essayer d'échapper à la déflation, la troisième économie mondiale commence maintenant à voir des signes de changement, y compris des aperçus d'un cercle vertueux où la hausse de l'inflation augmente les profits, les salaires et les dépenses, a déclaré Kenya Koshimizu, le codirecteur de la division des marchés mondiaux de Mizuho.

Ses commentaires soulignent le fait que Mizuho et d'autres grandes banques japonaises sont maintenant confrontées à un point d'inflexion imminent, alors que l'économie japonaise se rapproche de la normalisation de sa politique après des années de faible croissance, de faibles dépenses de consommation et d'assouplissement massif de la part de la banque centrale.

En supposant que les risques liés aux marchés financiers américains et chinois restent contenus, il y a une "probabilité considérable" que la Banque du Japon (BOJ) mette fin aux taux d'intérêt négatifs une fois que les perspectives des négociations salariales de l'année prochaine seront claires, a déclaré M. Koshimizu dans une interview accordée à Reuters.

Les négociations salariales annuelles entre les entreprises et les syndicats ont généralement lieu en février ou en mars.

"L'économie japonaise commence à connaître un changement structurel pour la première fois depuis trois décennies", a déclaré M. Koshimizu.

SURPRISE DE LA BOJ

Le mois dernier, la BOJ a pris des mesures pour permettre aux taux à long terme d'évoluer plus librement en fonction de l'augmentation de l'inflation et de la croissance, surprenant ainsi le marché et permettant au rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) de dépasser 0,6 % pour la première fois depuis 2014.

Cela a fait naître la perspective, autrefois impensable, d'une augmentation des coûts d'emprunt, ce qui laisse présager un changement radical pour les banques après des décennies de taux d'intérêt très bas.

Mizuho a raccourci la durée de son portefeuille d'obligations nationales depuis le mois d'octobre de l'année dernière en prévision d'éventuels changements de politique de la BOJ, et ne prévoit pas de modifier sa position prochainement, a déclaré Koshimizu.

"Étant donné que nous sommes inondés de dépôts, nous souhaitons bien sûr investir", a-t-il déclaré. "Mais comme les fondamentaux économiques actuels pourraient pousser les rendements obligataires à la hausse, c'est peut-être le moment d'attendre. Il y a des moments où nous devons être patients".

Le secteur bancaire japonais était le plus grand détenteur de JGB avant que l'ancien chef de la BOJ, Haruhiko Kuroda, ne déploie en 2013 un vaste programme d'achat d'actifs qui a fait baisser les rendements et incité les banques à transférer les dépôts sur leurs comptes courants auprès de la banque centrale.

En conséquence, leur part de propriété des JGB a chuté de 43 % à 11 % en mars de cette année, la BOJ remplaçant les banques en tant que plus grand détenteur de JGB. En revanche, les dépôts sur leurs comptes courants ont gonflé, la majorité d'entre eux étant déposés à un taux de rendement de 0 %.

Koshimizu a déclaré qu'il y aurait un renversement des flux de fonds du secteur bancaire vers le marché des JGB, car la sortie du Japon de la déflation fait des JGB un objectif d'investissement réalisable. "Mais le rythme de ce changement dépendra de la situation des taux, car l'économie japonaise est en train de changer radicalement. (Reportage de Makiko Yamazaki et Ritsuko Shimizu ; Rédaction de David Dolan et Shri Navaratnam)