Le moral des grandes entreprises japonaises poursuit sa remontée

Tokyo (awp/afp) - La confiance des grandes entreprises japonaises continue à remonter après être tombée dans les abysses cet été, malgré la recrudescence actuelle de la pandémie dans le monde, y compris au Japon, selon un baromètre de référence publié lundi.

L'indice de confiance Tankan de la Banque du Japon (BoJ) s'est établi à -10 pour les grandes entreprises manufacturières, contre -27 lors de l'indice précédent publié le 1er octobre et un plongeon à -34 au début de l'été, le plus vertigineux depuis 2009, à l'époque de la dernière grande crise financière mondiale.

C'est une remontée plus forte que ce que prévoyait le consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (-15), et un quasi retour à son niveau du début d'année 2020, au commencement de la pandémie mondiale.

Les différents indices trimestriels Tankan (un pour chaque grande catégorie d'entreprises) mesurent la différence entre le pourcentage de sociétés estimant que la conjoncture est favorable et celles jugeant qu'elle ne l'est pas.

Un niveau négatif signifie que les avis pessimistes l'emportent et augure de faibles dépenses d'investissements, de faibles salaires et peu de recrutements.

Ce nouveau baromètre intervient alors que l'économie japonaise a retrouvé le chemin de la croissance entre juillet et septembre après trois trimestres de contraction, avec un vif rebond de 5,3% du PIB trimestriel, un chiffre par ailleurs révisé en hausse en début de semaine dernière.

Pour soutenir la reprise, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a dévoilé la semaine passée un nouveau plan d'aide pour l'économie nationale, le troisième de cette année, équivalent à plus de 580 milliards d'euros, pour financer notamment des mesures sanitaires et sociales ou encore des projets de transition énergétique et d'accélération de la transformation numérique.

Du côté des grandes entreprises non manufacturières (actives dans les services), la confiance est remontée à -5, contre -12 précédemment.

Les entreprises de services à la personne continuent d'être les plus déprimées, l'indice de confiance dans celles de l'hôtellerie-restauration se situant notamment à -66, contre -87 au trimestre précédent.

La confiance des entreprises manufacturières de taille intermédiaire (-17) et de petite taille (-27) a elle aussi augmenté, après respectivement -34 et -44 précédemment.

Tous secteurs d'activité et toutes tailles d'entreprises confondus, le baromètre Tankan s'est fixé à -15, contre -28 auparavant.

Cette nouvelle amélioration du moral des entreprises suggère que l'économie japonaise "va se remettre rapidement, une fois que la troisième vague de coronavirus" qui frappe actuellement le pays sera sous contrôle, a estimé Tom Learmouth de Capital Economics dans une note.

L'économie du pays "pourrait revenir à ses niveaux d'avant pandémie d'ici le milieu de l'année 2021", a-t-il ajouté.

L'enquête Tankan a été réalisée auprès d'environ 9.500 entreprises japonaise du 11 novembre au 11 décembre.

afp/jh