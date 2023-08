Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) a légèrement baissé mardi malgré le résultat plus faible d'une vente aux enchères, le premier événement de ce type après que la Banque du Japon a modifié son contrôle de la courbe des rendements (YCC).

L'adjudication des 371 séries d'obligations à 10 ans a reçu des offres d'une valeur de 3,64 fois les obligations vendues, ce qui est inférieur au ratio de 4,02 fois lors de l'adjudication précédente.

"Le résultat de l'adjudication a été plus faible que prévu, principalement parce que la BOJ a modifié le YCC vendredi dernier et que nous sommes encore dans la phase initiale d'adaptation à leur nouveau cadre", Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Le rendement du JGB à 10 ans était à 0,590%, en baisse d'un point de base (pb) par rapport à la session précédente. Le rendement a atteint un nouveau record en neuf ans de 0,605% lundi après que la BOJ a fixé un plafond de politique de facto de l'indice de référence à 1%.

"Il semble que la BOJ veuille voir comment le rendement évolue pendant un certain temps", a déclaré Takeshi Ishida, stratège chez Resona Holdings.

"La BOJ a mené une opération supplémentaire d'achat d'obligations au cours de la session précédente, mais seulement pour un petit montant. Sa défense du rendement a été différente de ce qu'elle a fait en décembre."

En décembre, la BOJ a élargi la fourchette de négociation du rendement des obligations à 10 ans de 0,25 % à 0,5 % et a ensuite procédé à des achats massifs d'obligations pour contenir les rendements.

Lors de la session précédente, la BOJ a procédé à un achat d'urgence d'obligations après que le rendement de l'obligation à 10 ans a franchi la barre des 0,6 % pour la première fois depuis 2014.

La banque centrale a également effectué son offre quotidienne d'achat illimité d'obligations à deux reprises vendredi, lorsqu'elle a annoncé sa nouvelle politique de taux.

Le ministère des finances a déclaré que le rendement du prix le plus bas accepté lors de la dernière vente aux enchères était de 0,603 %, son plus haut niveau depuis juin 2014, tandis que le rendement du prix moyen était de 0,594 %, son plus haut niveau depuis juin 2014.

(1 $ = 142,6800 yens) (Reportage de Junko Fujita et Brigid Riley à Tokyo ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami)