Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) a atteint son plus bas niveau en un mois vendredi, soutenu par la demande des investisseurs de renforcer leurs positions alors que les perspectives d'un changement de politique de la Banque du Japon s'affaiblissent.

Le rendement des obligations d'État à 10 ans est tombé à 0,360 %, son niveau le plus bas depuis le 3 avril. Il est resté stable à 0,385%.

"En ce moment, il y a beaucoup d'acteurs du marché, en particulier des assureurs, qui veulent acheter des JGB", a déclaré Kazuhiko Sano, stratège chez Tokai Tokyo Securities.

"Ils attendaient le changement de politique de la BOJ en juin, mais il est peu probable que cela se produise, car les rendements mondiaux devraient chuter en raison des craintes croissantes de récession aux États-Unis et en Europe.

Les investisseurs craignent que l'économie ne ralentisse et ne bascule dans la récession au second semestre en raison de la hausse des taux d'intérêt et du resserrement du crédit, qui s'est aggravé à la suite des tensions subies par le secteur des banques régionales américaines.

Les rendements des obligations à plus long terme ont également chuté à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, grâce à la demande des assureurs, les principaux acheteurs d'obligations à plus long terme, mais ils ont fait marche arrière plus tard dans la séance.

Le rendement du JGB à 20 ans est tombé à 0,960%, son plus bas niveau depuis le 14 mars, avant de remonter à 0,995%, en hausse de 1 point de base par rapport à la séance précédente.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 2 points de base à 1,230%, après avoir chuté à 1,200%, son plus bas niveau depuis le 30 mars.

Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 1,5 point de base à 1,410%, après avoir atteint 1,365%, son plus bas niveau depuis le 14 mars.

Le rendement du JGB à deux ans a baissé de 1 pb à -0,060 % et le rendement à cinq ans a baissé de 0,5 pb à 0,100 %.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans ont augmenté de 0,09 yen à 148,95. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Varun H K)