New York (awp/afp) - Le yen a décroché mercredi face au dollar après des déclarations prudentes du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), qui ont douché les anticipations d'une réorientation de politique monétaire dès juillet.

Vers 20H15 GMT, la devise nippone lâchait 0,63% face au billet vert, à 139,71 yens pour un dollar. Elle se repliait aussi de 0,38% face à l'euro.

Lors d'une conférence de presse, Kazuo Ueda, en poste depuis avril, a indiqué que la BoJ ne voyait pas l'économie japonaise atteindre prochainement l'objectif de 2% d'inflation de façon durable.

Les prix ont augmenté de 3,2% sur un an hors produits frais en mai au Japon, selon les derniers chiffres publiés par l'institution.

Mais cette dernière table sur une inflation hors produits frais et énergie à 1,7% en 2024 et 1,8% en 2025.

"Si ce postulat demeure inchangé", a expliqué le gouverneur en référence au scénario d'une inflation inférieure à 2% à moyen terme, "notre position en matière de politique monétaire le restera également."

Les opérateurs pariaient sur un premier signal du gouverneur Ueda dès la réunion de politique monétaire des 27 et 28 juillet, potentiellement sous la forme d'un relèvement du plafond fixé pour le taux des obligations d'Etat japonaises à 10 ans, aujourd'hui de 0,50%.

"Cela a refroidi les espoirs de voir une modification significative de la BoJ la semaine prochaine", a commenté Joe Manimbo, de Convera.

"Cela va rendre le yen vulnérable au +carry trade+", a ajouté l'analyste. Les cambistes empruntent ainsi du yen à un taux d'intérêt très faible pour le placer ensuite dans des pays à rendements plus élevé, tels les Etats-Unis.

Récemment, de nombreux opérateurs spéculatifs s'étaient progressivement désengagés de ce "carry trade", car ils anticipaient un pivot (changement de politique monétaire) de la BoJ.

Ailleurs sur le marché des changes, la livre flanchait face au dollar et à l'euro après que l'inflation au Royaume-Uni est ressortie en-deçà des projections des économistes, à 7,9% sur un an en juin contre 8,2% attendu.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1202 1,1229 EUR/JPY 156,50 155,89 EUR/CHF 0,9617 0,9630 EUR/GBP 0,8658 0,8613 USD/JPY 139,71 138,83 USD/CHF 0,8586 0,8576 GBP/USD 1,2937 1,3036

afp/rp