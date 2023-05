New York (awp/afp) - Le yen restait sous pression, lundi, fragilisé par la remontée des taux obligataires américains qui attire les investisseurs vers les Etats-Unis, malgré l'accélération de l'inflation au Japon.

Vers 20H40 GMT, le billet vert gagnait 0,44% sur la devise nippone, à 138,59 yens pour un dollar. La monnaie japonaise cédait aussi 0,55% face à l'euro, à 149,85 yens.

"Les taux obligataires américains restent orientés à la hausse, même s'ils ont déjà bien monté", a observé Brad Bechtel, de Jefferies, et récemment, "les parités du yen ont été très liées à l'évolution du rendement à deux ans".

Ce dernier, qui reflète assez fidèlement les anticipations des opérateurs quant à la politique monétaire américaine a repris près de 0,7 point de pourcentage depuis deux semaines, à 4,32%.

Le marché se montre moins optimiste sur de multiples baisses du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed) d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, de nombreux cambistes empruntent de l'argent en yens à des taux très faibles pour l'investir aux Etats-Unis, en dollars, avec un rendement nettement plus élevé, une pratique appelée "carry trade", ce qui joue contre la devise nippone.

Pour les analystes de Goldman Sachs, la résilience de l'économie américaine et la posture toujours ferme de la Fed "devraient soutenir les actifs plus risqués et alimenter les prises de position contre le yen", ont-ils écrit dans une note.

Le scénario est d'autant plus privilégié par les économistes de la banque américaine qu'ils voient intervenir un accord sur le plafond de la dette américaine avant la date limite de début juin.

Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a encore estimé "nécessaire de poursuivre une politique monétaire accommodante" dans un discours prononcé vendredi, malgré l'accélération de l'inflation (+3,4% en avril sur un an hors produits frais).

La majorité des cambistes voient la BoJ commencer par assouplir ses mesures de contrôle des taux obligataires japonais à 10 ans, qu'elle maintient, pour l'instant, artificiellement dans une fourchette allant jusqu'à 0,50%.

"Même s'ils relèvent ce plafond, ce ne sera pas une hausse importante et ça ne changera pas la dynamique pour ce qui est du différentiel de taux d'intérêt" entre Japon et autres grandes économies, prévoit Bred Bechtel, qui ne voit donc pas de respiration pour le yen à court terme.

Ailleurs sur le marché des changes, la livre turque est montée lundi, pour la première fois de son histoire, au-dessus de 20 livres pour un dollar, à 20,6588 livres.

L'ultranationaliste Sinan Ogan a apporté lundi son soutien au président sortant Recep Tayyip Erdogan au second tour de l'élection présidentielle en Turquie, organisée ce dimanche.

C'est un coup très dur pour le candidat d'opposition Kemal Kiliçdaroglu, qui était déjà arrivé assez nettement derrière le chef de l'Etat au premier tour.

La possible réélection de M. Erdogan laisse présager d'une poursuite de la politique monétaire accommodante de la banque centrale turque (TCMB), qui a fortement abaissé son taux directeur depuis août, sous l'impulsion du président, malgré une inflation galopante.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0813 1,0805 EUR/JPY 149,85 149,08 EUR/CHF 0,9708 0,9721 EUR/GBP 0,8694 0,8682 USD/JPY 138,59 137,98 USD/CHF 0,8978 0,8997 GBP/USD 1,2437 1,2445

afp/rp