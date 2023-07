Le yen est tombé lundi à son plus bas niveau depuis près de huit mois face au dollar, les investisseurs estimant qu'une intervention était en vue, tandis que l'euro s'est affaibli après qu'un ralentissement de l'activité des usines en Chine et dans la zone euro a ravivé les craintes relatives à la croissance économique.

Le dollar a légèrement augmenté avant les vacances du 4 juillet après que les données économiques américaines de la semaine dernière aient montré une légère baisse de l'inflation et des dépenses de consommation.

Le yen s'est affaibli de 0,37% à 144,86, après avoir atteint vendredi son niveau le plus bas face au billet vert depuis novembre. Il a perdu 9 % par rapport au dollar au cours des six premiers mois de l'année, les investisseurs surveillant de près l'intervention éventuelle des autorités japonaises sur le marché des devises.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi que le Japon prendrait des mesures appropriées en réponse à l'affaiblissement excessif du yen, dernier commentaire en date d'une série de ministres et de responsables gouvernementaux.

"Le yen est sous surveillance et la prochaine donnée est la croissance des salaires de mai au Japon, prévue pour le 7 juillet", a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur les devises chez HSBC.

Le Japon a acheté des yens en septembre, pour la première fois depuis 1998, après que la décision de la Banque du Japon (BOJ) de maintenir une politique ultra-libre a fait chuter le yen jusqu'à 145 pour un dollar.

Elle est à nouveau intervenue en octobre, après que le yen a plongé à 151,94, son niveau le plus bas depuis 32 ans. Néanmoins, le climat des affaires au Japon s'est amélioré au cours du deuxième trimestre, car l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement et la levée des restrictions liées à la pandémie ont stimulé la production industrielle et la consommation.

CRAINTES DE LA CHINE

Les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale ont pesé sur l'euro, qui a commencé le troisième trimestre en baisse de 0,1 % à 1,0897 $, après avoir augmenté pendant trois trimestres consécutifs. Une enquête du secteur privé a montré lundi que la croissance de l'activité des usines chinoises s'est ralentie en juin, avec une perte de confiance et un ralentissement du recrutement, les entreprises s'inquiétant de plus en plus de la morosité des conditions du marché.

L'activité manufacturière de la zone euro s'est contractée plus rapidement que prévu en juin, alors que le resserrement persistant de la politique de la Banque centrale européenne a réduit les finances, selon une enquête réalisée lundi, peignant des perspectives de plus en plus sombres pour l'industrie.

"Les investisseurs ont fait remarquer que l'histoire cyclique de la zone euro perdait de son élan, et c'est pourquoi l'euro devrait être plus bas", a déclaré M. Mackel de HSBC, ajoutant que l'euro se maintenait toutefois relativement bien.

Le yuan chinois s'est stabilisé à 7,2494 après avoir chuté à son plus bas niveau depuis près de huit mois face au dollar à la fin de la semaine dernière, soutenu par les efforts accrus de la banque centrale pour stabiliser la monnaie locale très affaiblie.

Les investisseurs se concentreront cette semaine sur le compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié mercredi.

La banque centrale a décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, mais a laissé entendre que les coûts d'emprunt pourraient encore devoir augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année. Les données économiques ont apaisé les craintes de récession. Les données de vendredi ont montré une inflation plus faible que prévu en mai, tandis que les dépenses de consommation ont brusquement décéléré.

"L'économie américaine ne ralentit pas comme prévu", ont déclaré les stratèges de Citi dans une note à l'intention des clients. "La croissance étonnamment forte de l'emploi maintient la tension sur les marchés du travail tout en fournissant le pouvoir d'achat nominal nécessaire pour stimuler la consommation des services. Les marchés estiment à 90 % la probabilité que la Fed augmente ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

L'attention des investisseurs se portera également sur l'enquête du département du travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), ainsi que sur le rapport mensuel sur la masse salariale, qui seront publiés plus tard dans la semaine et qui permettront d'évaluer le marché du travail aux États-Unis.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,16 % pour atteindre 103,11, après avoir enregistré un gain de près de 2 % au cours du premier semestre de l'année.