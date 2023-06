Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis près de quatre mois vendredi, les données économiques américaines encourageant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est proche de la fin de sa campagne d'augmentation des taux, l'attention des investisseurs se tournant vers la réunion de la Banque du Japon.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,31 % et est en passe de réaliser un gain de 2,5 % sur la semaine, ce qui constitue sa meilleure performance hebdomadaire depuis janvier. L'indice a atteint 534,16, son plus haut niveau depuis la mi-février.

Le Nikkei japonais était en baisse de 0,79 %, s'éloignant du nouveau record de 33 ans qu'il avait atteint jeudi, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200, riche en ressources, a progressé de 0,40 %.

La BOJ termine une semaine chargée pour la banque centrale, avec des attentes générales que la banque centrale maintiendra sa politique monétaire ultra-libre même si l'inflation est en hausse.

Les marchés se concentreront sur la question de savoir si le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, proposera un avertissement plus fort sur le risque d'un dépassement de l'inflation lors de sa conférence de presse après la réunion.

"Les conditions économiques indiquent à la BoJ que sa politique ultra-légère a dépassé sa date de péremption, mais compte tenu de ce qu'a dit Ueda, le consensus est que la BoJ ne bougera pas, a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior pour les devises à la National Australia Bank.

"Cela dit, si la BoJ voulait surprendre le marché, ce serait le bon jour.

Les marchés boursiers chinois ont été stimulés cette semaine après que la banque centrale a réduit le coût d'emprunt de ses prêts à moyen terme pour la première fois en 10 mois afin de soutenir une reprise économique chancelante, les investisseurs espérant que d'autres mesures de relance se profilent à l'horizon.

Vendredi, l'indice de référence chinois CSI 300 était en hausse de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong gagnait 0,4 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont bondi jeudi pour clôturer à leur plus haut niveau depuis 14 mois après que les ventes au détail américaines aient augmenté de manière inattendue en mai, tandis que les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont été plus élevées que prévu.

"Si les marchés du travail américains commencent enfin à s'assouplir, cela confère une certaine crédibilité à la décision des autorités fédérales de faire une pause", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management.

La série de données a contribué à renforcer les paris selon lesquels la Fed ne procéderait pas à de nouvelles hausses de taux, comme la banque centrale l'avait laissé entendre mercredi en laissant les taux d'intérêt inchangés.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 67 % les chances que la banque centrale américaine relève son taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain.

Jeudi, la Banque centrale européenne a laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux en soulignant les risques liés à la hausse des salaires et en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation. La BCE a également relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, portant son taux directeur à 3,5 %, un niveau inégalé depuis 2001.

"(La présidente de la BCE) Lagarde a insisté sur le fait qu'il y avait encore du chemin à faire, mais le ton général de la conférence de presse a suggéré qu'il n'y avait peut-être plus grand-chose à faire, malgré la révision à la hausse des prévisions d'inflation", ont déclaré les stratèges de NatWest Markets dans une note.

Sur le marché des devises, l'euro se situait à 1,0941 dollar, proche du pic d'un mois qu'il avait atteint jeudi après la décision de la BCE.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 102,13, se rapprochant de son plus bas niveau en un mois.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,18% à 140,04 pour un dollar, mais n'est pas loin du plus bas de sept mois de 141,50 qu'il a atteint jeudi.

Les prix du pétrole ont baissé, marquant une pause par rapport à la session précédente, au cours de laquelle les contrats à terme avaient fortement augmenté grâce à l'optimisme suscité par la demande accrue d'énergie de la part de la Chine, principal importateur de brut.

Le brut américain West Texas Intermediate a baissé de 0,13% à 70,53 dollars le baril et le Brent était à 75,54 dollars, en baisse de 0,17% sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 958,99 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 1 957,80 $ l'once.