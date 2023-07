Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement baissé vendredi, la plupart des grandes capitalisations américaines ayant reculé, tandis que le dollar s'est envolé face au yen après que Reuters a rapporté que la Banque du Japon penche en faveur du maintien de sa politique monétaire dovish la semaine prochaine.

Le prix de l'or a baissé alors que le dollar a rebondi à son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, les investisseurs se préparant aux grandes réunions de politique des banques centrales de la semaine prochaine, y compris la BOJ, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne.

Le yen s'est affaibli de 1,19 % à 141,77 pour un dollar, tandis que l'indice du dollar, une mesure du billet vert par rapport aux principales devises, a augmenté de 0,31 %.

Le Dow Jones était sur le point d'enregistrer une dixième séance consécutive de hausse, mais le Nasdaq a reculé, tandis que le S&P 500 s'est efforcé de rester positif, signe que la montée en puissance des mégapoles cette année est en train de changer la force motrice du marché boursier américain.

Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers à Boston, a déclaré que "vous avez vu un élargissement de la reprise à partir d'un leadership étroit", une référence à des mégapoles telles que Microsoft Corp et Apple Inc.

De plus en plus d'investisseurs se rallient à la probabilité d'un atterrissage en douceur, de nombreuses entreprises étant bien financées à des taux d'intérêt inférieurs, de sorte que la hausse des taux d'intérêt - les taux terminaux de la Fed devraient passer à 5,25 %-5,5 % la semaine prochaine - n'entraînera pas un resserrement du crédit comme par le passé.

"Il s'agit d'un cycle axé sur les revenus, et non sur le crédit", a déclaré M. Melson. "Les revenus réels augmentent à mesure que l'inflation ralentit et les bilans des entreprises et des ménages sont très, très robustes et disposent de liquidités excédentaires", a-t-il ajouté.

"En fin de compte, les chances d'un atterrissage en douceur sont très fortes.

Le Dow Jones a progressé de 0,07 %, en passe d'étendre sa série de gains à 10 séances consécutives. Le S&P 500 a gagné 0,11 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,16 %.

"Selon Dec Mullarkey, directeur général de la stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs chez SLC Management à Boston, l'humeur sur les marchés boursiers est sans équivoque : le pire est derrière nous, même si le resserrement du crédit par la Fed crée des fissures.

"Aucun d'entre eux ne se produit avec une sévérité massive, mais plus nous continuerons à augmenter les taux, plus cela se fera sentir", a-t-il déclaré. "Encore une fois, la situation générale est plutôt bonne, mais il y a des fissures.

Un rééquilibrage spécial du Nasdaq 100 qui prend effet avant l'ouverture de lundi pourrait entraîner une "action de prix excentrique" dans les méga-capitalisations technologiques, a déclaré Patrick Spencer, vice-président des actions chez Baird à Londres.

La refonte de l'indice visant à réduire la forte pondération des super méga-capitalisations, telles que Microsoft et Apple, pourrait exacerber les mouvements de ces actions au cours de la saison des bénéfices en cours, a-t-il déclaré.

L'indice MSCI des actions mondiales, centré sur les États-Unis, a perdu 0,16 %, et l'indice NYSE FANG+TM , qui comprend les actions des mégacapitalisations, a glissé de 0,45 %.

En Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,32 % pour terminer la semaine en hausse, la baisse des valeurs technologiques ayant été compensée par les gains des sociétés énergétiques qui ont suivi la hausse des prix du pétrole.

Les décideurs politiques de la BOJ préfèrent examiner davantage de données pour s'assurer que les salaires et l'inflation continuent d'augmenter avant de modifier la politique de contrôle des rendements, ont déclaré cinq sources familières avec le sujet. Le rapport ajoute qu'il n'y a pas de consensus au sein de la banque centrale et que la décision pourrait encore être serrée.

L'inflation japonaise étant restée supérieure à l'objectif de la BOJ, les traders ont parié sur l'abandon par la banque centrale de son programme de contrôle de la courbe des rendements, une décision susceptible de provoquer un renforcement du yen.

"Les marchés ont accumulé des attentes qui semblent désormais peu susceptibles de se concrétiser", a déclaré Guillaume Paillat, gestionnaire multi-actifs chez Aviva Investors.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a baissé de 5 points de base pour atteindre 0,41 %, son niveau le plus bas depuis le 6 juillet, juste avant que les spéculations sur une modification radicale de la politique monétaire ce mois-ci ne commencent à s'intensifier.

L'obligation a enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis avril.

Sur les marchés obligataires américains, les rendements des obligations du Trésor se sont généralement détendus après que les investisseurs se soient préparés jeudi à un nouvel assouplissement de la politique de la Fed en réponse à une baisse inattendue des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,9 point de base à 4,848 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans a diminué de 1,1 point de base à 3,843 %.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, soutenus par des signes de resserrement de l'offre et des mesures de relance économique en Chine, où la reprise est lente.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,42 $ pour s'établir à 77,07 $ le baril et le Brent a augmenté de 1,43 $ pour s'établir à 81,07 $.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 966,60 $ l'once.