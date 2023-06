Les contrats à terme du Nikkei ont augmenté vendredi pendant la pause déjeuner après que la Banque du Japon ait laissé inchangés ses paramètres de politique ultra-légère, permettant à l'indice d'enregistrer une dixième hausse hebdomadaire consécutive.

La moyenne des actions du Nikkei a baissé de 0,5 % pour atteindre 33 305 à la fin de la session du matin. Cette série de gains hebdomadaires est la plus longue depuis 11 ans et a permis au marché de progresser de plus de 20 %.

Les contrats à terme du Nikkei sont passés en territoire positif après l'annonce de la décision de la BOJ, au cours de la pause de mi-séance du marché.

L'indice Topix, plus large, a également baissé de 0,5 % dans la matinée, mais il est en hausse de 2,6 % pour la semaine. La BOJ a maintenu sa politique inchangée et a prévu un ralentissement de l'inflation plus tard dans l'année. Le yen s'est légèrement affaibli.

La hausse des actions a été alimentée par la faiblesse du yen, qui flatte les bénéfices des exportateurs, et par les flux d'argent des investisseurs étrangers, qui ont été impressionnés par la volonté officielle d'améliorer la gouvernance des entreprises japonaises et leurs bilans.

Canon Inc a ouvert en hausse de 4,5 %, après que le conglomérat d'appareils photo et de scanners a annoncé un rachat d'actions jeudi, la dernière initiative de ce type.

Les actions de son rival Olympus ont également augmenté de 3,5 %. Les valeurs liées aux voyages et à la consommation ont également enregistré de bonnes performances.

L'action Japan Airlines a progressé de 3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis trois ans. Les actions du fabricant de cosmétiques Shiseido ont augmenté de 2,7 %. Parmi les principaux perdants figurent le fabricant de lentilles Hoya Corp, qui a chuté de 2,8 %, et Honda Motor, dont les prises de bénéfices ont fait baisser l'action de 2,4 % et l'ont éloignée de ses récents sommets de 16 ans.

Avec la mise en veilleuse de la BOJ, l'attention se porte à nouveau sur les données économiques, l'inflation et les attentes croissantes d'une modification de la politique monétaire en juillet.

"Les arguments en faveur du Japon restent les preuves croissantes d'un changement dans la gouvernance d'entreprise, avec l'aide de la pression des activistes, combinées à des preuves de plus en plus nombreuses que l'inflation est de retour", a déclaré Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie des actions chez Jefferies.

"Le fait que la BOJ n'ait pas encore profité d'un intermède relativement bénin (sur le marché obligataire) pour entamer une nouvelle normalisation progressive de sa politique monétaire reste un point négatif." (Rapport de Tom Westbrook ; Rédaction de Rashmi Aich)