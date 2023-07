Deux des grandes banques japonaises ont annoncé de solides bénéfices trimestriels lundi, dans l'espoir que le changement de politique de la Banque du Japon annoncerait un changement radical dans leurs activités, après des années de compression par des taux d'intérêt très bas.

L'assouplissement par la banque centrale de son plafond sur les rendements obligataires vendredi a relancé la perspective d'une courbe de rendement plus raide créant une manne pour les prêteurs, envoyant l'indice de référence japonais des actions bancaires à des sommets de huit ans.

La hausse des rendements des obligations d'État augmentera à long terme les rendements des obligations détenues par les principaux prêteurs, qui n'avaient auparavant que peu d'options quant à l'emplacement de leurs dépôts massifs et qui se sont donc tournés vers des actifs à rendement plus élevé à l'étranger, tels que les bons du Trésor américain.

Cet effet de levier intervient alors que les grandes banques réorganisent leurs structures commerciales pour résister aux taux très bas dans leur pays, en réduisant leurs activités de détail, en renforçant leur présence en Asie par des acquisitions et en intensifiant leurs activités de banque d'investissement aux États-Unis.

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) et Mizuho Financial Group, respectivement deuxième et troisième prêteurs japonais en termes d'actifs, ont maintenu lundi leurs prévisions de bénéfices nets pour l'ensemble de l'année, qui laissent entrevoir des résultats plus élevés depuis le milieu des années 2010.

Pour la période avril-juin, le bénéfice net de SMFG a chuté de 1,8 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 248 milliards de yens (1,75 milliard de dollars). Ce chiffre est à comparer à la moyenne de 225,74 milliards de yens de deux estimations d'analystes compilées par Refinitiv.

Mizuho a fait état d'une hausse de 53,9 % de son bénéfice net pour le trimestre.

Le plus grand prêteur, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), publiera ses résultats trimestriels mardi. (1 $ = 141,7000 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki et Anton Bridge ; Rédaction de Kim Coghill et Christopher Cushing)