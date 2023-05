Les principales autorités financières japonaises se réunissent pour discuter des marchés

Les hauts responsables du ministère des Finances, de la Banque du Japon et de l'organisme de surveillance financière doivent se réunir mardi pour discuter des marchés financiers, a déclaré le ministère, après que la monnaie japonaise a atteint son niveau le plus bas depuis six mois face au dollar.

Les discussions tripartites sont organisées régulièrement pour signaler la détermination des autorités à contrôler les mouvements du marché, en particulier lorsque la volatilité est élevée. Ces discussions ont eu lieu pour la dernière fois à la mi-mars et ont tendance à se tenir lorsque le yen subit de fortes variations, à la hausse ou à la baisse. Masato Kanda, vice-ministre des finances chargé des affaires internationales, informera les médias à l'issue des discussions qui débuteront à 8h30 GMT, a indiqué le ministère. Les discussions tripartites ont été utilisées l'année dernière pour mettre en garde contre un affaiblissement excessif de la monnaie japonaise, qui fait grimper les coûts d'importation et porte un coup à la consommation privée qui représente plus de la moitié de l'économie, la troisième plus grande économie du monde. Une réunion tenue l'année dernière a servi de prélude à la première intervention japonaise de vente de dollars et d'achat de yens en 24 ans, alors que le yen se dépréciait pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de 32 ans par rapport à la devise américaine. Habituellement, un yen fort tend à inquiéter les décideurs politiques, en raison de la dépendance de l'économie japonaise à l'égard des exportations, car cela nuirait à la compétitivité des prix à l'exportation. Récemment, la faiblesse du yen a suscité davantage d'inquiétude. La faiblesse du yen a fait grimper les factures d'importation, plongeant la balance commerciale du Japon dans un déficit persistant et sapant le pouvoir d'achat des Japonais. On s'est récemment inquiété d'un nouvel affaiblissement du yen, qui a frôlé son plus bas niveau depuis six mois, au-delà de 140 yens pour un dollar, depuis vendredi dernier. Mardi, le billet vert a baissé de 0,03% contre le yen à 140,4, juste en dessous du plus haut de l'année de 140,91 atteint lundi. Les bons du Trésor américain à plus long terme ont contribué à la hausse du dollar mardi, les opérateurs obligataires ayant accueilli favorablement l'accord visant à suspendre la limite d'emprunt de Washington jusqu'en janvier 2025 en échange de plafonds sur les dépenses et de réductions dans les programmes gouvernementaux.