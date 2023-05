Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté mardi après que les rendements du Trésor américain aient grimpé dans la nuit, mais la hausse a été limitée car les investisseurs considèrent que le changement de politique de la Banque du Japon (BOJ) n'est pas imminent.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base (pb) pour atteindre 0,395%. Le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 point de base pour atteindre 0,095 %. Le rendement du JGB à deux ans a augmenté de 1 pb pour atteindre -0,060%.

"Les acteurs du marché considèrent qu'il est peu probable que la BOJ modifie sa politique dans un avenir proche", a déclaré Gen Taniguchi, analyste de marché chez Mizuho Securities.

"S'ils s'attendaient à un changement de politique à court terme, les rendements des JGB pourraient augmenter davantage.

Au cours de la nuit, les rendements du Trésor américain ont été modérément plus élevés, la hausse la plus importante ayant été observée à l'extrémité la plus courte de la courbe, stimulée par les commentaires des responsables de la Réserve fédérale.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré lundi que la banque centrale américaine pourrait encore devoir relever son taux d'intérêt de référence d'un demi-point cette année.

Au contraire, les attentes d'une modification de la politique ultra-libre de la BOJ ont diminué, le gouverneur Kazuo Ueda ayant déclaré à plusieurs reprises que la banque centrale poursuivrait son assouplissement monétaire jusqu'à ce que l'inflation atteigne durablement son objectif de 2 %.

Un gestionnaire de fonds d'une société nationale de gestion d'actifs a déclaré qu'il n'effectuait pas beaucoup de transactions ces jours-ci parce qu'il n'était pas sûr de la position de la Banque centrale du Japon.

"Je pense qu'Ueda est sceptique quant à la politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) de la BOJ et qu'il souhaite l'abolir, mais il ne peut pas le faire si tôt", a-t-il déclaré.

"Mais la politique actuelle n'est pas viable.

Le rendement des JGB à 20 ans a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 0,990 %, et le rendement des JGB à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 1,230 %.

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,14 yen à 148,68. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Varun H K)