Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté vendredi, les investisseurs s'étant tournés vers les actifs à risque alors que les actions locales ont atteint leur plus haut niveau depuis 33 ans, tandis que la faiblesse du yen et la fermeté des données sur l'inflation nationale ont entraîné une vente d'obligations.

Le rendement de référence du JGB à 10 ans a augmenté de 2 points de base (pb) à 0,400% et le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 2 pb à 0,995%.

"Il y a eu de nombreux indices qui ont fait bouger le marché aujourd'hui", a déclaré Takeshi Ishida, stratège chez Resona Holdings.

"Les rendements du Trésor américain ont augmenté pendant la nuit, la faiblesse du yen par rapport au dollar en a été un autre, tandis que les données ont confirmé une forte inflation au Japon.

Le dollar s'est raffermi près d'un pic de six mois contre le yen vendredi, en raison de la hausse des rendements du Trésor américain, l'optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette à Washington ayant fait naître l'espoir de taux d'intérêt plus élevés à plus long terme.

L'inflation de base des consommateurs japonais est restée bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale en avril et un indice clé, qui exclut les effets du carburant, a atteint un nouveau sommet en quatre décennies, ce qui maintient les attentes d'une modification de la politique de relance massive de la banque centrale cette année.

"Les rendements à 10 ans et à 20 ans resteront dans une fourchette autour de ce niveau jusqu'à la réunion de la Banque du Japon (BOJ) le mois prochain", a déclaré Ishida.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 1,240 %. Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 1,440 %.

Le rendement du JGB à deux ans a augmenté de 0,5 pb pour atteindre -0,060 % et le rendement à cinq ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 0,105 %.