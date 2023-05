Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté lundi, ceux des titres de référence à 10 ans atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine, les investisseurs ayant décroché des obligations après une récente hausse des cours.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base (pb) pour atteindre 0,405%, son niveau le plus élevé depuis le 11 mai. Le rendement avait atteint son plus bas niveau en plus d'un mois lors de la session précédente.

"Il s'agit d'un rebond après une forte baisse des rendements des JGBs", a déclaré Takeshi Ishida, stratège chez Resona Holdings.

"De plus, les bons du Trésor américain ont augmenté à la fin de la semaine dernière après la publication de données qui pourraient suggérer une augmentation du taux de change en juin.

Les investisseurs ont acheté des obligations la semaine dernière après que les perspectives de changement de politique de la Banque du Japon (BOJ) se soient affaiblies suite aux commentaires du gouverneur Kazuo Ueda selon lesquels la banque mettra fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux une fois que les perspectives d'une inflation atteignant durablement son objectif de 2% se seront améliorées.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté vendredi après que les données ont montré que les attentes d'inflation à long terme des consommateurs ont augmenté à leur plus haut niveau depuis 2011 en mai, tandis que le sentiment des consommateurs s'est effondré à son plus bas niveau depuis six mois.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 2 points de base (pb) à 1,025%, après avoir chuté à un plus bas de plus de deux mois lors de la session précédente.

Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 1,445 %.

Le rendement du JGB à 30 ans est resté stable à 1,245%.

Le rendement du JGB à cinq ans a augmenté de 1 point de base pour atteindre 0,110 % et le rendement du JGB à deux ans est resté stable à -0,060 %.

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,22 yen à 148,74, avec un volume d'échange de 8 423 lots. (Reportage de l'équipe des marchés de Tokyo ; édition d'Uttaresh Venkateshwaran)