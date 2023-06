Les rendements des obligations d'État japonaises ont légèrement baissé et les contrats à terme ont augmenté pour la septième séance consécutive lundi, sous la pression de la baisse des rendements américains et des attentes que la Banque du Japon (BOJ) maintienne ses paramètres de relance ultra-légers inchangés pour plus longtemps.

Les contrats à terme JGB à 10 ans ont augmenté de 0,09 yen pour atteindre 148,87, contre 148,08 le 15 juin, date à laquelle la série de gains a commencé.

Le rendement du JGB à 10 ans est resté stable à 0,365 %, égalant les niveaux les plus bas des deux sessions précédentes. Le rendement de référence est tombé dans cette fourchette pour la dernière fois à la mi-mai.

Les rendements correspondants du Trésor américain ont baissé à Tokyo par rapport à la clôture de vendredi à New York, pour se situer en dernier lieu autour de 3,73 %, près du bas de la fourchette des trois dernières semaines.

La banque centrale du Japon a laissé ses mesures de relance inchangées au début du mois, y compris ses contrôles de la courbe des taux (YCC) qui maintiennent le rendement à 10 ans à 50 points de base de part et d'autre de zéro.

Le procès-verbal de cette réunion, publié lundi, montre qu'un membre du conseil d'administration a appelé à une révision rapide du contrôle de la courbe des taux. Toutefois, ce point de vue est en contradiction avec l'affirmation du gouverneur Kazuo Ueda selon laquelle la politique d'assouplissement reste nécessaire.

"Il existe toujours une certaine spéculation pour une modification du YCC lors de la réunion de juillet, mais pas tant que cela", a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Ueda a souligné la grande incertitude entourant les perspectives économiques mondiales, et il est difficile d'imaginer qu'une telle incertitude disparaisse en un mois.

Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 0,5 point de base à 0,960%, tandis que le rendement à 40 ans a baissé de 1 point de base à 1,365%.

Le rendement à deux ans est resté stable à -0,080 %.

Les JGB à cinq ans et à 30 ans n'avaient pas encore été négociés à 0321 GMT. (Rapporté par Kevin Buckland ; édité par Varun H K)