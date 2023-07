La semaine dernière, les ventes nettes d'obligations d'État japonaises par des investisseurs étrangers ont atteint leur plus haut niveau en quatre mois, les investisseurs réduisant leur exposition avant une réunion de la Banque du Japon (BOJ) qui risque de faire chuter le marché vendredi.

Les données du ministère japonais des Finances ont montré que les investisseurs étrangers ont vendu un montant net de 1,2 trillion de yens (8,60 milliards de dollars) de JGBs avec des échéances de plus d'un an au cours de la semaine terminée le 22 juillet, le plus important depuis la semaine terminée le 25 mars.

Les ventes nettes ont augmenté alors que les étrangers réduisaient leur exposition aux JGB, achetant pour 2,84 trillions de yens de JGB au cours de cette semaine, la plus petite depuis la semaine terminée le 6 mai, une semaine écourtée par les vacances avec seulement deux sessions.

"Dans un contexte de spéculation sur une éventuelle modification de la politique de la BOJ, on s'attend à ce que les investisseurs réduisent leurs achats d'obligations, ce qui explique la hausse des ventes nettes", a déclaré Shinji Ebihara, stratège en matière de taux chez Barclays Securities Japan.

La BOJ est sous pression pour modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) car l'inflation nationale dépasse son objectif et les salaires sont en hausse. La BOJ conclura sa réunion de deux jours vendredi.

Les investisseurs étrangers ne prennent plus activement de positions courtes sur les JGB, car la BOJ a réussi à éliminer les vendeurs à découvert en réduisant les prêts d'obligations et en augmentant les coûts, ont déclaré les stratèges, ajoutant que leur objectif d'investissement s'est déplacé vers le yen.

Au cours de la dernière semaine, les étrangers ont vendu pour 4 000 milliards de yens de JGB, soit moins que les 5 500 milliards de yens qu'ils avaient vendus la semaine précédente.

Les investisseurs nationaux ont été vendeurs nets de JGBs pour la troisième semaine consécutive, avec 974 milliards de yens de ventes nettes, contre 76,6 milliards de yens la semaine précédente.

(1 $ = 139,5900 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)