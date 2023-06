Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques seront plus légers que d'habitude lundi, aucune donnée économique régionale majeure n'étant prévue et les marchés américains étant fermés. Les investisseurs se prépareront donc au premier événement majeur de la semaine, mardi : la décision sur les taux d'intérêt en Chine.

La Banque populaire de Chine devrait réduire ses taux de prêt à un et cinq ans de 10 points de base à 3,55 % et 4,20 %, respectivement, sa dernière tentative pour soutenir l'économie chinoise chancelante et l'éloigner de la déflation.

Au début du mois, la PBOC a réduit son taux directeur à moyen terme pour la première fois en dix mois, ouvrant la voie à des réductions des taux de référence LPR et allant à l'encontre de la tendance mondiale qui consiste à augmenter les taux pour ramener l'inflation au niveau des objectifs des décideurs politiques.

Il n'est pas surprenant que le yuan soit soumis à une forte pression à la vente - il a perdu 4 % au cours des deux derniers mois et se trouve à son niveau le plus bas depuis sept mois. Une politique monétaire plus souple ne contribuera guère à inverser cette dynamique.

Lundi, les investisseurs pourraient également suivre les résultats de la visite à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken, premier diplomate américain de haut rang à se rendre en Chine depuis cinq ans, dans un contexte de relations bilatérales glaciales et de faibles perspectives de progrès sur la longue liste de différends entre les deux plus grandes économies du monde.

Au-delà de la Chine, les investisseurs doivent digérer deux autres décisions de politique monétaire en Asie cette semaine : celle de la Banque d'Indonésie (BI) et celle de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) des Philippines, jeudi.

Toutes deux devraient laisser leur politique inchangée, la BI maintenant son taux de prêt de référence à 5,75 % et la BSP son taux directeur à 6,25 %.

Le ton général du marché asiatique lundi pourrait être celui de la prudence, les investisseurs étant tentés de prendre des bénéfices sur le récent rallye. Les actions japonaises ont fait un bond de 20 % en deux mois et sont au plus haut depuis 33 ans, tandis que l'indice MSCI Asia ex-Japan a fait un bond de 3 % la semaine dernière, sa meilleure semaine depuis janvier.

Parmi les autres événements susceptibles de modifier le marché dans la région plus tard dans la semaine figurent les données sur l'inflation des prix à la consommation au Japon pour le mois de mai, vendredi. Le taux annuel de l'IPC de base devrait diminuer à 3,1 %, contre 3,4 % en avril.

La semaine dernière, la Banque du Japon a laissé inchangée sa politique ultra-libre et a indiqué qu'elle n'était pas pressée de changer sa position dovish, même si l'inflation a dépassé l'objectif de 2 % de la BOJ depuis plus d'un an.

Si l'on compare cette attitude à celle, plus expansionniste, des autres grandes banques centrales du monde, il n'est pas surprenant que le yen soit sur la défensive - vendredi, il a atteint son niveau le plus bas depuis 15 ans par rapport à l'euro.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, s'exprime

- Le secrétaire d'État américain Antony Blinken en Chine

- Chômage à Hong Kong (mai)