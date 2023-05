Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Des données économiques majeures en provenance de Chine et du Japon, ainsi qu'une décision de la banque centrale des Philippines pourraient être les principaux moteurs régionaux des marchés asiatiques cette semaine, les investisseurs devenant de plus en plus nerveux au sujet des perspectives macroéconomiques américaines et mondiales.

Les actions mondiales ont terminé la semaine dernière sur une base fragile, les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine, les conditions de crédit et l'effet cumulatif des 500 points de base de hausse des taux de la Fed ayant éclipsé des bénéfices américains étonnamment élevés. Ces questions ont été abordées lors de la réunion de trois jours des responsables financiers du G7, qui s'est achevée samedi.

L'indice MSCI World a baissé de 0,5 % - ce n'est peut-être pas très grave, mais il s'agit de la deuxième baisse hebdomadaire consécutive et de la plus forte depuis l'éclatement de la crise bancaire américaine il y a deux mois.

Les actions asiatiques hors Japon ont toutefois progressé pour la deuxième semaine consécutive, ce qui ne s'était pas vu depuis le début du mois de mars.

Si les valeurs technologiques américaines s'envolent - le Nasdaq a progressé pour la troisième semaine et la reprise de Wall street cette année est entièrement due aux valeurs centrées sur l'intelligence artificielle, selon SocGen - les valeurs technologiques asiatiques sont enlisées dans des sables mouvants.

L'indice Hang Seng des valeurs technologiques a chuté la semaine dernière pour la sixième semaine consécutive, sa plus longue série de pertes depuis la mi-2015, lorsque les premières secousses du tremblement de terre du marché boursier chinois se sont fait sentir et quelques semaines seulement avant que Pékin ne dévalue le yuan. Les derniers indicateurs économiques chinois ont été choquants. L'inflation et les importations se sont effondrées en avril, jetant un doute sérieux sur la solidité de la reprise de l'économie après le blocage et renforçant les attentes d'un nouvel assouplissement de la politique.

Les données relatives à la production industrielle, aux ventes au détail et aux investissements en actifs fixes pour le mois d'avril, publiées cette semaine, permettront de dresser un tableau plus complet de la situation. D'autres chiffres médiocres augmenteront probablement la pression à la vente sur les actions chinoises - l'indice composite de Shanghai a connu sa pire semaine depuis mars, tandis que l'indice des blue chips a chuté pour la cinquième semaine et a également connu sa plus forte baisse hebdomadaire en deux mois.

Les chiffres du PIB du premier trimestre du Japon seront publiés mercredi et, ce qui est peut-être plus important, les derniers chiffres de l'inflation seront publiés vendredi. L'inflation de base est bien plus élevée que ne le souhaiterait la Banque du Japon et devrait avoir ré-accéléré à 3,4 % en avril. Bien que le nouveau gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, insiste sur le fait qu'il ira lentement pour inverser la politique très souple de la banque, certains analystes s'attendent à ce que la BOJ abandonne le contrôle de la courbe des rendements cet été. Les investisseurs exposés à la Thaïlande attendent de voir comment les résultats des élections pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs et les chiffres du PIB du premier trimestre seront publiés lundi, le même jour où la banque centrale des Philippines devrait maintenir ses taux d'intérêt à 6,25 %.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB de la Thaïlande (T1)

- Inflation WPI en Inde (avril)

- Inflation des prix des biens des entreprises au Japon (avril)