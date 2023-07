Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux.

La Banque du Japon a décidé d'assouplir sa politique de contrôle des rendements, quelques jours après que la Fed ait choisi de ne pas s'engager sur la trajectoire future des taux et que la BCE ait laissé entendre qu'elle ferait des pauses.

La BOJ a maintenu son orientation permettant au rendement à 10 ans d'évoluer de 0,5 % autour de l'objectif de 0 %, mais a déclaré qu'il s'agirait de "références" plutôt que de "limites rigides".

Plus important encore, elle a proposé d'acheter des obligations d'État japonaises (JGB) à 10 ans à 1,0 % dans le cadre d'opérations à taux fixe, au lieu du taux précédent de 0,5 %, laissant le marché obligataire stupéfait et confus, tandis que le yen fluctuait de façon spectaculaire, le marché ayant digéré ce mouvement furtif.

Pour les investisseurs, il s'agit de savoir s'ils considèrent les mesures de la BOJ comme un ajustement technique à une politique de contrôle de la courbe de rendement très restrictive ou comme le début d'un cycle de resserrement dans le plus grand pays créancier du monde, qui a investi des milliards dans les actions et les marchés financiers américains.

Cette situation s'inscrit dans le contexte d'un scénario "Boucle d'or" aux États-Unis, après que le président Jerome Powell a suggéré un atterrissage en douceur de l'économie parce que le personnel de la banque centrale ne prévoit plus de récession - ce qui n'est pas entièrement une bonne nouvelle pour ceux qui anticipent des baisses de taux d'ici l'année prochaine.

Dans la nuit, le département américain du commerce a publié sa première estimation robuste du PIB du deuxième trimestre.

La faiblesse des marchés boursiers est généralisée : l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est en baisse, de même que le Nikkei japonais. L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,67 %, mettant fin à sa plus longue série de victoires depuis 1987.

La BCE a relevé ses taux de 25 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis 23 ans jeudi, mais la présidente Christine Lagarde a fait chuter l'euro en évoquant une pause en septembre. L'euro a chuté de près de 1 % au cours de la nuit, et ses pertes s'élevaient à 1,0980 dollar vendredi.

Alors que les marchés se concentrent principalement sur les trajectoires monétaires divergentes des banques centrales du G3 et sur ce qu'elles signifient pour les actions et les monnaies, il y a également un certain nombre d'indicateurs économiques européens attendus.

Les estimations du PIB du deuxième trimestre pour l'Espagne, la France et l'Allemagne devraient montrer des économies en expansion modeste et pourtant en difficulté, si l'on en croit les derniers indices des directeurs d'achat. Les chiffres de l'inflation sont également attendus en France et en Allemagne.

Le département américain du commerce doit publier vendredi son rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvrira les revenus, les dépenses et, surtout, l'inflation.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Allemagne, France, IPC de juillet

France, Espagne, Allemagne, PIB T2

Confiance économique de la zone euro en juillet

Dépenses personnelles aux États-Unis, PCE de base

Bénéfices : AstraZeneca, BASF, Exxon Mobil, P&G