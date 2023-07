Sonali Desai fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les données sur l'inflation japonaise de juin ont mis en évidence une tendance à l'augmentation des pressions sur les prix qui commencent à montrer des signes de plafonnement, bien que cela ait apporté un peu de réconfort aux investisseurs en Asie, tout comme les dernières mesures prises par la Chine pour stimuler la consommation.

Ces deux facteurs ont atténué la morosité initiale liée aux fortes baisses des actions Tesla et Netflix après la publication des résultats jeudi, même si vendredi, l'indice MSCI Asia ex-Japan IT était toujours en passe de connaître sa plus mauvaise journée depuis le mois de février.

Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) de base du Japon a légèrement augmenté comme prévu, une mesure sous-jacente qui est étroitement surveillée par la Banque du Japon (BOJ) a ralenti pour la première fois depuis janvier 2022, ce qui correspond aux tendances observées dans l'inflation au Royaume-Uni cette semaine et aux États-Unis la semaine dernière.

Avec un sondage Reuters indiquant un fort ralentissement de l'IPC de base de Tokyo pour le mois de juillet la semaine prochaine, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, devrait rester confiant quant au maintien des paramètres de la politique ultra-facile du Japon vendredi prochain, ce qui maintiendra le yen en retrait.

Les derniers efforts de la Chine pour stimuler la consommation ont apporté un léger soutien aux actions continentales, mais les marchés continuent d'attendre la réunion du Politburo, prévue la semaine prochaine, pour des annonces de mesures de relance plus importantes. Les mesures fragmentaires dévoilées jusqu'à présent laissent présager de nombreuses déceptions.

Pékin semble avoir plus d'impact en soutenant le yuan chinois, qui a conservé l'essentiel des gains de jeudi après une nouvelle fixation du point médian plus forte que prévu vendredi.

Les données sur les ventes au détail en Grande-Bretagne pour le mois de juin sont à la tête d'un calendrier économique mondial léger, sans discours majeur des décideurs politiques, puisque la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne sont en période d'interdiction avant les décisions sur les taux mercredi et jeudi prochains.

Une forte baisse de l'indice de confiance des consommateurs GfK pour le mois de juillet, qui s'est avérée inférieure à la prévision la plus basse des sondages Reuters, suggère que le sentiment reste morose après ce qui devrait être un chiffre plus faible des ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de juin.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Ventes au détail au Royaume-Uni en juin

Bénéfices : Thales SA, Evolution AB, Danske Bank A/S, American Express Co, Schlumberger NV