Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la banque centrale ne disposait pas d'un temps utile pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %, mais qu'elle s'efforcerait de l'atteindre le plus tôt possible.

S'exprimant devant le parlement, M. Ueda a déclaré que l'inflation tendancielle du pays était susceptible d'augmenter à l'avenir, mais que la réalisation de l'objectif de la BOJ prendrait du temps.

Il a également déclaré qu'il n'était pas souhaitable de fixer un temps utile pour atteindre l'objectif d'inflation, car cela pourrait avoir un impact inattendu sur les marchés financiers.

"Le temps nécessaire pour que l'impact de la politique monétaire apparaisse sur l'économie pourrait bouger beaucoup en fonction des circonstances. Nous n'avons donc pas de temps utile en tête" pour atteindre l'objectif d'inflation, a-t-il déclaré.

"Cela dit, notre point de vue de base est qu'il ne faudra pas attendre plus de 10 ans. Nous continuerons à chercher à atteindre l'objectif le plus tôt possible", a déclaré M. Ueda.

M. Ueda a également déclaré qu'il était prématuré pour la BOJ de discuter des détails d'une stratégie de sortie de sa politique ultra-légère, notamment de la question de savoir si et quand la banque centrale pourrait commencer à vendre ses avoirs en fonds fiduciaires immobiliers (REIT).

"Nous effectuons les achats (de FPI) dans le cadre de notre programme d'assouplissement monétaire massif. Étant donné qu'il faudra plus de temps pour atteindre notre objectif en matière de prix, nous maintiendrons notre politique d'assouplissement", a-t-il déclaré lorsqu'un parlementaire de l'opposition lui a demandé s'il était probable que la BOJ vende ses avoirs.

L'inflation ayant dépassé son objectif de 2 % depuis un an, les marchés spéculent sur le fait que M. Ueda va progressivement mettre fin aux mesures de relance de son prédécesseur, qui ont été critiquées par le public pour avoir faussé les marchés et écrasé les marges des banques.

Mais la BOJ a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau très bas, estimant que la récente hausse de l'inflation est principalement due à des facteurs liés aux coûts, et non à une forte demande intérieure, et qu'elle ne sera donc que temporaire.

Le prédécesseur de M. Ueda, Haruhiko Kuroda, a mis en place en 2013 un vaste programme d'achat d'actifs en s'engageant à atteindre l'objectif d'inflation de 2 % de la BOJ en deux ans environ.

L'objectif de la BOJ est resté inaccessible jusqu'à l'année dernière, lorsque les contraintes d'approvisionnement et la flambée des coûts des produits de base causée par la pandémie du virus COVID-19 et la guerre en Ukraine ont fait grimper l'inflation de base des consommateurs japonais à près de 4 %.